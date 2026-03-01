Cục Thuế thông tin về sử dụng hóa đơn điện tử, biên lai điện tử trong hoạt động thu phí sử dụng đường bộ

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 1147/CT-CS về việc sử dụng hóa đơn, biên lai điện tử, gửi Cục Đường bộ Việt Nam và Nhà thầu liên danh gói thầu IB2500504108 để hướng dẫn liên quan đến hoạt động thu phí sử dụng đường bộ.

Công văn được ban hành trên cơ sở đề nghị tại Công văn số 741/CĐBVN-KHTC ngày 05/02/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam và Văn bản số 272/2026/CV-ETC ngày 02/02/2026 của Nhà thầu liên danh, liên quan đến việc lập hóa đơn điện tử và ủy nhiệm lập biên lai điện tử.

Cục Thuế dẫn chiếu các quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP) về nguyên tắc lập, quản lý và sử dụng hóa đơn, chứng từ; thời điểm lập hóa đơn; thời điểm lập chứng từ; nội dung chứng từ; quy định về lập và ủy nhiệm lập biên lai; đăng ký sử dụng chứng từ điện tử.

Theo đó, đối với hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí phải lập hóa đơn điện tử khi phương tiện lưu thông qua trạm thu phí theo quy định tại điểm o khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Định kỳ, căn cứ dữ liệu đối soát doanh thu phí dịch vụ giữa đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và nhà đầu tư, nhà đầu tư thực hiện lập hóa đơn điện tử nhưng chậm nhất không quá ngày 07 của tháng sau tháng phát sinh việc cung cấp dịch vụ theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP.

Về việc ủy nhiệm lập biên lai điện tử đối với hoạt động thu phí sử dụng đường bộ, Cục Thuế nêu rõ: trường hợp các Khu quản lý đường bộ (do Nhà nước giao quản lý đường bộ trực tiếp tổ chức khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc) là tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo quy định pháp luật về phí và lệ phí, nếu ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thu phí theo hợp đồng thỏa thuận giữa các bên thì hai bên phải có văn bản ủy nhiệm.

Bên ủy nhiệm và bên nhận ủy nhiệm phải thông báo cho cơ quan thuế khi đăng ký sử dụng biên lai điện tử theo quy định tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Nội dung văn bản ủy nhiệm phải thể hiện đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm, bao gồm bên nhận ủy nhiệm, mục đích ủy nhiệm và thời hạn ủy nhiệm.

Bên ủy nhiệm phải lập thông báo ủy nhiệm có ghi đầy đủ các thông tin về biên lai ủy nhiệm, mục đích và thời hạn ủy nhiệm trên cơ sở văn bản đã ký kết và niêm yết tại nơi tổ chức thu tiền phí, tổ chức nhận ủy nhiệm. Biên lai ủy nhiệm được lập phải thể hiện tên của tổ chức thu phí, lệ phí là bên ủy nhiệm và tên bên nhận ủy nhiệm.

Về nội dung trên biên lai điện tử, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP). Ngoài các thông tin bắt buộc, tổ chức thu phí, lệ phí có thể tạo thêm các thông tin khác như biển số xe, tên trạm thu phí, thời điểm qua trạm.

Về thời điểm lập biên lai điện tử, tổ chức thu phí sử dụng đường bộ phải lập biên lai điện tử cho chủ phương tiện tại thời điểm thu phí theo quy định tại Điều 31 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP).

Tổ chức thu thuế, phí, lệ phí có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sử dụng biên lai theo quy định tại khoản 22 Điều 1 Nghị định 70/2025/NĐ-CP cùng với thời gian gửi tờ khai phí, lệ phí.

Cục Thuế cho biết nội dung trên để Cục Đường bộ Việt Nam và Nhà thầu liên danh gói thầu IB2500504108 biết và thực hiện.



