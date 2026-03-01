Công an Đà Nẵng truy nã đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1989), trú tổ 46 HA, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Theo Quyết định truy nã số B 680/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 26/2/2026, Nguyễn Thành Tâm bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 2 Điều 140 Bộ luật Hình sự năm 1999. Trước đó, ngày 26/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Tâm. Tuy nhiên, sau khi xác minh, cơ quan chức năng không xác định được đối tượng hiện đang ở đâu.

Quyết định truy nã Nguyễn Thành Tâm - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Nguyễn Thành Tâm có quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh. Nơi thường trú trước khi bỏ trốn tại số 16 Trần Đình Nam, tổ 46 HA, phường An Khê, TP Đà Nẵng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thông báo, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng, cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng qua Điều tra viên Nguyễn Viết Phương Châu, địa chỉ số 15 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng, điện thoại 0905.959.771.