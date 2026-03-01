Hàng trăm cảnh sát triệt xoá liên tiếp 2 tụ điểm đỏ đen ở TP.HCM, tạm giữ gần nửa tỷ đồng tiền mặt

Ngày 1/3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương liên tiếp triệt xoá nhiều điểm đánh bạc ngay từ khi mới phát sinh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trước đó, ngày mùng 3 Tết, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC02, Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu đã đột kích vào tụ điểm đánh bạc tại khu vực trước nhà số 61 - 65 Thắng Nhì, phường Vũng Tàu do Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại phường Vũng Tàu) cầm đầu; bắt giữ, xử lý 38 con bạc đang sát phạt dưới hình thức đánh bài cào (3 cây) ăn thua bằng tiền; thu giữ tổng số tiền hơn 160 triệu đồng.

Ảnh: CQCA

Đến nay, Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, xử lý nghiêm hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Văn Tuấn và đồng bọn.

Đến trưa 28/2, sau quá trình điều tra, thu thập thông tin tài liệu, chứng cứ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của Phòng PC02 và các đơn vị phối hợp cùng các phương tiện kỹ thuật, nghiệp vụ tiếp tục triệt xoá thành công tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà không số thuộc Tổ 14, khu phố 12, phường Hòa Lợi, TP.HCM do nhóm Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng trú tại phường Hòa Lợi) cầm đầu, thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia sát phạt với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thời điểm phá án, đã bắt quả tang 45 đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại, 32 xemáy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vị trí, vai trò và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.