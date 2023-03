Bình Dương: Liên tiếp triệt xoá nhóm thanh niên trẻ tuổi vào nhà nghỉ, quán ăn sử dụng ma tuý

Ngày 13/3, Công an TP. Dĩ An, Bình Dương cho biết đã tạm giữ hình sự nhiều đối tượng có hành vi tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Dĩ An và Công an phường An Bình kiểm tra nhà nghỉ 180 (khu phố Bình Đường 3, phường An Bình) thì phát hiện tại phòng 202 của nhà nghỉ có 04 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Trần Văn Quang (SN 2002, quê Bình Định), Lâm Hoàng Đệ (SN 2001, quê Cà Mau), Hà Thị Chung Thủy (SN 2000, quê Đắk Nông), Ngô Bảo Sang (SN 2004, ngụ Bình Dương).

Nhóm nam nữ thuê nhà nghỉ để "phê" ma tuý (Ảnh CA)

Qua làm việc đối tượng Quang khai nhận do có nhu cầu sử dụng ma tuý nên Quang đã chuẩn bị dụng cụ, chất ma tuý rồi thuê nhà nghỉ để rủ các đối tượng Đệ, Thuỷ, Sang đến để cùng sử dụng.



Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 0,0913 gam ma tuý Ketamine và nhiều dụng cụ sử dụng chất ma tuý. Hiện cảnh sát đã tạm giữ Quang để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Cánh sát bắt nhóm đối tượng tụ tập chơi ma tuý tại quán Gà tiềm Đông Trùng 79 (ảnh CA)

Cùng thời điểm các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma tuý Công an thành phố Dĩ An ập vào quán Gà tiềm Đông Trùng 79 (khu phố Bình Minh 1, phường Dĩ An) phát hiện một nhóm đối tượng do Dương Trí Mạnh (SN 1994, quê Đồng Nai) cầm đầu, thường xuyên tụ tập, tổ chức cho các con nghiện sử dụng trái phép chất ma tuý.



Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 0,0512 gam ma tuý Ketamine; 0,1983 gam MDMA và nhiều dụng cụ để sử dụng ma tuý.

Hiện Cơ quan CSĐT đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.