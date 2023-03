Bắt quả tang 5 nam, 2 nữ sử dụng ma túy trong khách sạn

Các đối tượng này đa số có tuổi đời còn trẻ, trong đó có 2 nữ mới 15 tuổi.

Lúc 8 giờ ngày 8/3, tại phòng 401 khách sạn V.S, đường Võ Nguyên Giáp, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Phạm Khánh Nguyên (22 tuổi), trú quận Ngũ Hành Sơn về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Các đối tượng khai nhận mua ma túy về để tổ chức “ăn mừng” của một người trong nhóm

Tang vật thu giữ gồm 1,5 viên thuốc lắc, 1 gói Ketamine khoảng 2,5 gam và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, trinh sát phát hiện trong phòng 401 có 6 đối tượng khác. Qua test nhanh, cả 7 đối tượng đều dương tính với ma túy. Các đối tượng khai nhận mua ma túy về để tổ chức “ăn mừng” của một người trong nhóm.

Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Khánh Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và một số đối tượng liên quan về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng đối với 2 người do chưa đủ tuổi nên lập biên bản cho gia đình bảo lãnh và đề xuất xử lý sau./.