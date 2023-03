Vụ mẹ và 2 con nhỏ tử vong trên đường đi học: Bắt giam tài xế xe tải

Ngày 10-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) về tội "Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng".

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 mẹ con tử vong.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 6 giờ 55 phút ngày 6-3, tài xế Nguyễn Duy Quân (SN 1986, trú xã Nghi Công, Nghi Lộc, Nghệ An) điều khiển chiếc ôtô tải mang BKS 14C-201.03 chở đá từ mỏ đá Nghi Công Nam ở Nghi Lộc đi về TP Vinh.

Khi lưu thông trên tỉnh lộ 542E, đoạn qua địa bàn xã Hưng Trung thì tài xế Quân phát hiện ôtô tải đi hướng ngược lại và xe máy chở 4 người đi cùng chiều. Lúc này, tài xế Quân tập trung tránh ôtô tải hướng ngược lại, do không chú ý quan sát nên đã gây tai nạn với xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1997) điều khiển, chở 3 con nhỏ đến trường đi học gồm: cháu Hoàng Kim O. (SN 2016), Hoàng Văn B. (SN 2014) và Hoàng Văn Tr. (SN 2018).

Vụ tai nạn khiến chị H. và 2 cháu O. và B. tử vong tại chỗ. Cháu Tr. bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ tài xế Quân để phục vụ công tác điều tra. Kết quả test nhanh cho thấy, tài xế Quân không có nồng độ cồn, không sử dụng chất ma túy.