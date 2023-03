Nhóm đối tượng dương tính ma túy lừa tặng quà để bán thực phẩm chức năng với giá "cắt cổ"

Trước đó, ngày 16/2 tại địa bàn thị trấn Năm Căn (huyện Năm Căn) cũng từng xuất hiện nhóm người vào các trường mẫu giáo, mầm non trên địa bàn bán hàng theo hình thức tặng quà, bán hàng .

Quá trình tư vấn, họ lồng ghép giới thiệu tặng sản phẩm có giá trị khác nhau, theo hình thức giới thiệu bán giá rẻ, khi các cô giáo mua xong họ trả lại tiền và nói sản phẩm này tặng, cứ như thế nối tiếp các sản phẩm thứ 2, thứ 3, thứ 4, đến sản phẩm cuối cùng là tinh dầu thông đỏ nhân viên bán với giá 2 triệu đồng/hộp (kèm tặng thêm sản phẩm tinh dầu thông đỏ giá trị tương đương). Ngay sau đó họ thu tiền và lên xe rời đi.

Tổng số tiền các trường đã mua là 76,9 triệu đồng. Trong đó, Trường mầm non Sao Mai 24 triệu/12 người; Trường mầm non thị trấn Năm Căn 30 triệu/15 người; Trường mầm non 28/7 là 16,9 triệu/9 người; Trường mẫu giáo Sơn Ca là 6 triệu/3 người.