Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giúp cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn thế nào?

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ hành vi Nhận hối lộ trong quá trình thực hiện 10 gói thầu xây lắp, trong đó có 2 gói thầu XDBM-02 và XDVD-02.

Theo kết luận điều tra, trong giai đoạn chuẩn bị triển khai các gói thầu XDBM-03 và XDVD-03, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC, đã liên hệ, đề nghị bà Nguyễn Thị Kim Tiến , cựu Bộ trưởng Y tế, tạo điều kiện để Công ty AIC được tham gia gói thầu xử lý nước thải, rác thải, khí thải của dự án, đồng thời hướng tới việc cung cấp trang thiết bị y tế khi dự án hoàn thành.

Sau đó, bà Kim Tiến giới thiệu Công ty AIC làm việc với ông Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại các buổi trao đổi, AIC bày tỏ mong muốn thực hiện các gói thầu xử lý chất thải. Dù lưu ý giá thiết bị của AIC thường ở mức cao, song sau khi tìm hiểu, ông Nguyễn Chiến Thắng cho rằng công nghệ của AIC đáp ứng yêu cầu và giá không quá cao, nên đã báo cáo lại và được chấp thuận cho AIC tham gia gói thầu.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC, đã đề nghị tạo điều kiện để doanh nghiệp này tham gia gói thầu và cam kết chi cho Ban Y tế trọng điểm số tiền tương đương 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế.

Để tổ chức lựa chọn nhà thầu, Ban Y tế trọng điểm chỉ định thầu rút gọn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vật liệu mới Công nghệ mới VSD thực hiện các gói thầu tư vấn liên quan.

Quá trình phát hành hồ sơ mời thầu ghi nhận 4 nhà thầu mua hồ sơ nhưng chỉ có 3 nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất. Kết quả đánh giá cho thấy Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật với 973/1.000 điểm. Hai liên danh còn lại không đạt yêu cầu và bị loại.

Trên cơ sở đó, Liên danh Công ty AIC - Công ty Cổ phần Mopha trúng thầu gói XDBM-03 với giá hơn 70 tỷ đồng và gói XDVD-03 với giá gần 70 tỷ đồng.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn khi còn làm Chủ tịch AIC.

Ngày 3/11/2016, Ban Y tế trọng điểm và liên danh nhà thầu ký 2 hợp đồng theo hình thức hợp đồng đơn giá điều chỉnh. Đến ngày 31/12/2024, Ban Y tế trọng điểm đã tạm ứng và thanh toán cho các nhà thầu tổng cộng hơn 36,5 tỷ đồng đối với gói XDBM-03 và hơn 36,7 tỷ đồng đối với gói XDVD-03.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng gói thầu XDVD-03, sau khi được tạm ứng và thanh toán, Nguyễn Hồng Sơn bị cáo buộc đã nhiều lần chi cho ông Nguyễn Chiến Thắng tổng 1,8 tỷ đồng.