Hộ kinh doanh lưu ý: Cơ quan thuế cảnh báo hành vi sau sẽ được cho là trốn thuế

Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa phát hành Thư ngỏ về việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó nhấn mạnh một số hành vi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể bị xem là trốn thuế và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo nội dung Thư ngỏ, cơ quan thuế cho biết hệ thống chính sách thuế hiện hành gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi, trong đó ưu tiên hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, các khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ và các khoản thanh toán khác từng lần có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN là toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội được hưởng, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa. Các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên cũng chỉ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNCN nếu có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Thuế tỉnh Đắk Lắk đặc biệt lưu ý, thực tế vẫn còn tình trạng một số người nộp thuế cố tình chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, không nhận thanh toán bằng hình thức điện tử nhằm che giấu doanh thu để trốn thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Theo cơ quan thuế, hành vi này không chỉ đi ngược chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt về hành vi khai sai, trốn thuế và thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thực hiện thanh toán theo các hình thức không dùng tiền mặt; đồng thời kê khai đầy đủ doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, đảm bảo minh bạch trong giao dịch kinh tế, không thực hiện các hành vi trái pháp luật nhằm che giấu doanh thu.

Việc tuân thủ đúng quy định về thanh toán và kê khai thuế được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, hạn chế thất thoát, sai sót và đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng.

Kỳ Thư