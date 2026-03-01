Vụ thai phụ và con gái tử vong dưới hồ: Nội dung tin nhắn cuối cùng trước khi gặp nạn

Sáng 28-2, lãnh đạo UBND xã Ea Tul (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận với báo Dân Trí rằng cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một phụ nữ trẻ đang mang thai cùng con gái nhỏ được phát hiện tử vong tại một ao nước trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ tối 27-2, sau khi đi làm về, người nhà không thấy chị H.B.K (19 tuổi, trú buôn Kđoh, xã Ea Tul) và con gái đâu nên tỏa đi tìm kiếm. Quá trình rà soát khu vực xung quanh, gia đình phát hiện đôi dép và áo khoác của chị K. để lại trên bờ ao, vị trí cách nhà mẹ đẻ của chị khoảng 1 km.

Nghi có chuyện bất thường, người thân lập tức trình báo Công an xã Ea Tul để phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, thi thể chị K. được tìm thấy dưới ao. Rạng sáng 28-2, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thi thể bé gái gần khu vực này.

Đại diện ban tự quản buôn Kđoh cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM rằng hoàn cảnh gia đình chị K. thuộc diện khó khăn tại địa phương. Trước thời điểm xảy ra sự việc, chị được cho là đã nhắn tin cho một người thân với nội dung như lời chia tay, song không nói rõ sẽ đi đâu hay làm gì.

Cũng theo thông tin từ địa phương trên báo Người lao động, chị K. đang mang thai ở tuần thứ 21. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.