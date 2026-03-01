Người phụ nữ ở Tp.HCM kiếm 60 tỷ/năm nhờ con vật tí hon, nuôi bằng loại nguyên liệu rẻ bất ngờ

Ở ấp Hòa Cường, xã Minh Thạnh (thuộc huyện Dầu Tiếng – vùng đất hiện thuộc TP. HCM sau sáp nhập), chị Phạm Thị Thảo sinh năm 1983 từng là giáo viên ở bậc THCS nay là Giám đốc của HTX Ong mật Thảo Trinh.



Khởi đầu từ vài thùng ong nhỏ



Ban đầu, chị Thảo chỉ nuôi vài thùng ong giản đơn với mục đích cải thiện thu nhập gia đình. Nhận thấy vùng đất Minh Thạnh có hệ sinh thái phong phú với vườn cây ăn trái và hoa dồi dào quanh năm – nguồn thức ăn tự nhiên lý tưởng cho ong – chị quyết tâm học hỏi kỹ thuật, nghiên cứu cách chăm sóc đàn ong.



Qua thời gian, từ vốn kiến thức chủ yếu tự học và quan sát, chị áp dụng các biện pháp chăm sóc khoa học, chọn lọc thức ăn bổ dưỡng (trong đó có chế độ phối trộn đậu nành rang xay để tăng chất dinh dưỡng cho ong), dần nâng quy mô nuôi.



Mở rộng thành HTX và tăng trưởng sản lượng



Năm 2023, chị Thảo chính thức thành lập Hợp tác xã Ong mật Thảo Trinh, đảm nhiệm vị trí Giám đốc. Từ vài thùng ong ban đầu, HTX đã phát triển lên hơn 600 thùng ong kế (thùng đa tầng), giúp gia tăng khả năng sản xuất và chất lượng sản phẩm.



Mỗi mùa hoa nở, HTX lại di chuyển đàn ong đến những vùng có nguồn mật hoa phong phú như Đồng Nai, Tây Ninh… nhờ đó tạo ra mật với hương vị đa dạng từ hoa nhãn, hoa cà phê, mật điều, mật cao su… phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.



Doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm



Nhờ cách làm bài bản, sản phẩm mật ong và các mặt hàng từ mật của HTX được thị trường đón nhận rộng rãi. Theo báo cáo hoạt động và thống kê doanh thu của HTX, mô hình nuôi ong và kinh doanh sản phẩm mật mang về khoảng 60 tỷ đồng doanh thu mỗi năm, tạo công ăn việc làm và nguồn thu ổn định cho thành viên hợp tác xã.



Không chỉ tìm được hướng đi thành công với nghề nông, chị Thảo còn góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất – kinh doanh cho nhiều lao động địa phương. HTX tạo việc làm thường xuyên và hướng dẫn kỹ thuật cho các thành viên tham gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tại địa phương.