CLIP: Chính thức thông tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh sau sự cố sà lan tông cầu

Đoàn tàu hàng mang số hiệu H4501 bắt đầu lăn bánh qua cầu Ghềnh sau 6 ngày tuyến đường sắt Bắc - Nam bị ảnh hưởng vì sự cố sà lan tông vào kết cấu cầu Ghềnh. Đoàn tàu gồm 22 toa xe với tổng tải trọng 962 tấn, hành trình từ Bắc vào Nam.

Tàu chở khách lưu thông qua cầu Ghềnh an toàn

Toàn cảnh tàu đi qua cầu Ghềnh sáng nay

Sáng nay 11-3, tuyến đường sắt Bắc - Nam thông tuyến trở lại sau 6 ngày gián đoạn, do sự cố sà lan đâm va vào dầm cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh) tại Km 1699+860 vào ngày 6-3. Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8 giờ 40 phút sáng 11-3 là chuyến tàu khách đầu tiên chở 144 hành khách đã thông qua cầu Ghềnh an toàn (trước đó đã có nhiều chuyến tàu hàng thử tải thành công).

Việc khôi phục khai thác tuyến đường sắt qua cầu Ghềnh sớm hơn một ngày so với kế hoạch phấn đấu trước đó là ngày 12-3. Ngành đường sắt cùng các cơ quan liên quan đã khẩn trương xây dựng phương án, ngày đêm sửa chữa, khắc phục kết cấu cầu Ghềnh hư hỏng, nhằm nhanh chóng thông tuyến đường sắt Bắc - Nam.









Đoàn tàu chở hàng lưu thông qua cầu Ghềnh

Ông Nguyễn Quốc Vượng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết việc thông chuyến tàu đầu tiên qua cầu Ghềnh đã hoàn tất, thành công. Hiện trước mắt ngành đường sắt cho phép tàu chạy qua cầu với tốc độ hạn chế 5 km/h nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong giai đoạn đầu khôi phục vận hành.

"Qua kiểm tra thực tế, đoàn tàu chạy qua cầu ổn định, các thông số kỹ thuật nằm trong giới hạn cho phép. Kể từ thời điểm này, tàu hàng và tàu khách được phép lưu thông trở lại qua cầu Ghềnh, tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức được thông tuyến sau nhiều ngày bị ảnh hưởng bởi sự cố sà lan tông cầu" - ông Vượng cho biết.

Được biết, các chuyến tàu hàng, tàu khách tiếp tục lưu thông qua cầu Ghềnh trong ngày 11-3.

Một ngày trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh, xảy ra ngày 6-3 tại Km 38+050 tuyến sông Đồng Nai thuộc phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Kết quả điều tra xác định, hơn 10 giờ ngày 6-3, Phạm Thanh Bình (26 tuổi, ngụ tại xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình) điều khiển tàu Thành Đạt 86 di chuyển trên sông Đồng Nai, theo hướng từ thượng lưu về hạ lưu, khi đến khu vực giao nhau với tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn đi qua cầu Ghềnh thuộc địa phận phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì xảy ra va chạm trực tiếp vào khoang số 5 nhịp số 2 của cầu Ghềnh làm cho công trình cầu và đường sắt biến dạng cong vênh, lệch đường ray trên cầu.

Một số hình ảnh tàu chở khách, tàu hàng thông qua cầu Ghềnh: