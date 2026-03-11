Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt sau án tù vì nhận hối lộ

Theo Tiền phong, thông báo từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết tòa đã nhận được đơn kháng cáo của hai bị cáo là Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga – đều từng giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm. Ngoài ra, hơn 30 bị cáo khác trong cùng vụ án, phần lớn là cán bộ của Cục, cũng gửi đơn đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, trong đó một số người xin được hưởng án treo.

Trước đó, vào giữa tháng 1/2026, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Cùng tội danh, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong.

Trong vụ án này, Lê Hoàng – chồng của bị cáo Trần Việt Nga – bị tuyên 5 năm tù. Hai cựu Phó Cục trưởng là Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn lần lượt bị tuyên 12 năm và 7 năm tù.

Các bị cáo còn lại nhận những mức án khác nhau tùy theo vai trò, trong đó một số người được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, trong giai đoạn 2018 – 2025, một số lãnh đạo và cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng quy định quản lý để nhận tiền từ doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi trong việc cấp phép sản phẩm.

Các khoản tiền được chi để được hỗ trợ trong quá trình thẩm định và cấp:

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Giấy chứng nhận GMP trong sản xuất thực phẩm

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2018, sau khi được phân công ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo, Trần Việt Nga đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện cơ chế thu tiền. Mỗi hồ sơ quảng cáo được yêu cầu chuyển cho bà ít nhất 2 triệu đồng.

Từ đó, các chuyên viên tiếp tục yêu cầu doanh nghiệp chi thêm tiền khi nộp hồ sơ, mức phổ biến từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi hồ sơ.

Ngoài ra, một số cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ đăng ký công bố sản phẩm cũng thỏa thuận đưa tiền cho cán bộ Cục để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và tránh việc phải sửa đổi nhiều lần.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện Kiểm sát đánh giá đây là vụ án nhận và đưa hối lộ với quy mô lớn, gây bức xúc trong dư luận và làm méo mó hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Hội đồng xét xử xác định Nguyễn Thanh Phong giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương thu tiền ngoài lệ phí và chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Tổng số tiền nhận hối lộ được xác định đặc biệt lớn, trong đó bị cáo hưởng lợi cá nhân khoảng 43,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, Trần Việt Nga cùng cấp dưới nhận tổng cộng khoảng 12,7 tỷ đồng, riêng cá nhân bị cáo hưởng lợi hơn 8,1 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo đã đồng loạt nộp đơn kháng cáo. Vụ án dự kiến sẽ được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm trong thời gian tới.