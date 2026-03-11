Căng thẳng Trung Đông leo thang, bảo hiểm trở thành “lá chắn tài chính” của doanh nghiệp và khách hàng

Bảo hiểm - Trụ cột quản trị rủi ro cho doanh nghiệp

Ủy ban Chiến tranh cập nhật danh sách rủi ro cao JWLA-033, bổ sung danh sách vùng nguy hiểm chiến tranh: Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, Djibouti và các vùng biển ven bờ Iran.

Biến động bảo hiểm: P&I Tương hỗ duy trì bình thường. Bảo hiểm trách nhiệm chủ tàu theo phí cố định (Fixed P&I) đã được các Hội P&I phát hành thông báo Notice of Cancellation (NoC) sẽ có hiệu lực sau 72 giờ kể từ 01/03/2026, (tương đương hiệu lực sẽ bắt đầu từ 05/03/2026), ngừng bảo hiểm rủi ro chiến tranh tại các vùng JWLA-03.

Đối với bảo hiểm thân tầu, nhiều Hội bảo hiểm P&I quốc tế cũng đã có thông báo dừng bảo hiểm rủi ro chiến tranh đối với các dịch vụ bảo hiểm không tương hỗ; đồng thời Ủy ban chiến tranh hỗn hợp (JWC) cũng cập nhật bản danh sách khu vực rủi ro cao mới (JWLA033) liên quan đến khu vực Trung Đông với mức phí bảo hiểm chiến tranh thân tàu mới gia tăng nhiều lần và/hoặc có những nhà Tái BH không chào phí cho khu vực Vịnh Ba Tư / Eo Hormuz / Vịnh Oman. Đối với hàng hóa, phạm vi ổn định nhưng phí War/SRCC biến động mạnh.

Việc hãng tàu thay đổi lộ trình làm phát sinh chi phí dỡ hàng, lưu kho và chuyển tiếp. Doanh nghiệp cần lưu ý:

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh: Chỉ bồi thường nếu có thiệt hại vật chất trực tiếp; rủi ro địa chính trị thuần túy thường bị loại trừ.

Hiện nay, cần rà soát điều khoản vận đơn, theo dõi thông báo "Tổn thất chung" và phối hợp chặt chẽ với nhà bảo hiểm để cập nhật lộ trình, đảm bảo phạm vi bảo vệ phù hợp.

Tại Việt Nam, Bảo hiểm Bảo Việt – doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ với hơn 60 năm hoạt động – hiện cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm bảo hiểm tài sản, bảo hiểm hàng hóa, bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm trách nhiệm và bảo hiểm gián đoạn kinh doanh cho khối doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng chủ động cập nhật thông tin từ thị trường quốc tế để tư vấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu về phạm vi bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và các giải pháp bảo vệ chuỗi cung ứng, đồng thời đảm bảo quyền lợi khách hàng theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Ông Quách Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc TCT Bảo hiểm Bảo Việt cho biết "trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm được tư vấn bài bản, minh bạch điều khoản và gắn với năng lực tái bảo hiểm quốc tế là yếu tố then chốt để đảm bảo sự kế hoạch tài chính không gián đoạn cho khách hàng. Điều này không chỉ giúp khách hàng yên tâm trước các rủi ro cụ thể mà còn phù hợp với các chiến lược phát triển dài hạn. Song song đó, chuyển đổi số trong quy trình khai thác và bồi thường cũng được đẩy mạnh nhằm rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao trải nghiệm dịch vụ. mà còn hỗ trợ doanh nghiệp thiết kế các gói giải pháp toàn diện, phù hợp với.

Chủ động tăng cường "lá chắn" bảo vệ khách hàng cá nhân

Không chỉ doanh nghiệp, khách hàng cá nhân – đặc biệt là du khách quốc tế – cũng đối mặt với nhiều rủi ro khi bất ổn địa chính trị khiến việc đóng cửa không phận, hủy chuyến hoặc thay đổi lịch trình trở nên khó lường. Các chương trình bảo hiểm du lịch thường quy định rõ phạm vi bảo hiểm, các quyền lợi y tế áp dụng tùy theo điều khoản và bản chất sự kiện.

Các chương trình bảo hiểm du lịch quốc tế của Bảo hiểm Bảo Việt hiện đảm bảo cho khách hàng các quyền lợi y tế khẩn cấp, chi phí y tế khi gặp rủi ro ở nước ngoài, bảo hiểm tai nạn, và nhiều quyền lợi hỗ trợ khác. Các quyền lợi này đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi khách hàng đối mặt với bất ổn về vận chuyển hoặc thay đổi lịch trình do yếu tố khách quan như đóng cửa không phận hay trễ chuyến. Quyền lợi được thiết kế rõ ràng giúp khách hàng hiểu đúng điều khoản và yên tâm hơn trước mỗi hành trình.

Bên cạnh bảo hiểm du lịch quốc tế, Bảo hiểm Bảo Việt còn triển khai nhiều giải pháp bảo vệ cá nhân khác, góp phần hình thành hệ sinh thái sản phẩm đa tầng và linh hoạt, để khách hàng lựa chọn phạm vi bảo vệ phù hợp với mức độ rủi ro ngày càng phức tạp của môi trường kinh doanh và đời sống.

Không chỉ dừng ở thị trường nội địa, Bảo hiểm Bảo Việt còn được đánh giá cao trong quan hệ hợp tác với các đối tác tái bảo hiểm quốc tế, đảm bảo năng lực chi trả và xử lý quyền lợi kịp thời khi rủi ro xảy ra. Đây là điểm khác biệt lớn của doanh nghiệp được thị trường và khách hàng ghi nhận sau hơn 60 năm hoạt động và liên tục mở rộng danh mục sản phẩm – dịch vụ bảo hiểm.

Trước những biến động của kinh tế và rủi ro toàn cầu, vai trò của bảo hiểm không chỉ là giải pháp chi trả khi sự cố xảy ra, mà còn là công cụ quan trọng trong chiến lược quản trị rủi ro tổng thể cho doanh nghiệp và cá nhân. Với sản phẩm đa dạng và giải pháp linh hoạt, Bảo hiểm Bảo Việt khẳng định vị thế hàng đầu, mang đến sự an tâm, bảo vệ bền vững và đồng hành lâu dài cùng khách hàng trong mọi hành trình.

Tìm hiểu thêm thông tin các chương trình bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Việt thông qua tổng đài 1800 1118 hoặc (024) 3573 0505, website chính thức của Bảo hiểm Bảo Việt và mạng lưới CTTV, đại lý trên toàn quốc.