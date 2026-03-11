Giá dầu thế giới giảm, vì sao xăng dầu trong nước chưa thể "hạ nhiệt"?

Cập nhật lúc 6 giờ 27 phút (giờ Việt Nam) sáng 11-3, theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá các loại dầu thô thế giới tiếp tục phiên suy giảm mạnh.



Nếu không chi Quỹ Bình ổn, giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng rất mạnh trong kỳ điều hành ngày 10-3

Dầu WTI giao ngay bán ra giảm xuống mức 86 USD/thùng, giảm 8,7 USD/ thùng theo ngày, tương đương mức giảm 9,21%. Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch gần 90,7 USD/thùng, giảm 8,2 USD/thùng, tương đương mức giảm 8,3% theo ngày.

Như vậy, dầu thô ghi nhận phiên giảm thứ 2 liên tiếp, sau thông tin Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đề xuất các nước xả lượng dầu dự trữ kỷ lục.

Tuy vậy, ở thị trường trong nước, tại phiên điều chỉnh giá ngày 10-3, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục tăng giá xăng dầu từ 478 - 3.380 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng. Mặc dù, cơ quan điều hành đã phải chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: Xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut 4.000 đồng/kg.

Lý giải điều này, liên bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ này (từ ngày 7-3-2026 đến 9-3-2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran vẫn tiếp tục diễn ra; các quốc gia xuất khẩu dầu ở khu vực vùng Vịnh đều cắt giảm sản lượng khai thác do việc xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz bị tắc nghẽn dẫn tới các kho chứa bị lấp đầy; tâm lý tích trữ nhiên liệu đang diễn ra ở hầu hết các quốc gia… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong ngày 9-3 tiếp tục tăng cao.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ ngày 7-3-2026 và kỳ điều hành ngày 10-3-2026 là: 139,300 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 29,570 USD/thùng, tương đương tăng 26,95%); 147,500 USD/thùng xăng RON95 (tăng 31,335 USD/thùng, tương đương tăng 26,97%); 188,200 USD/thùng dầu hỏa (tăng 7,320 USD/thùng, tương đương tăng 4,05%); 184,430 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 30,945 USD/thùng, tương đương tăng 20,16%); 882,380 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 257,995 USD/tấn, tương đương tăng 41,32%).

Nếu không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường kỳ này (ngày 10-3) so với hiện hành (kỳ điều hành trước liền kề, ngày 7-3-2026) sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Trong đó, xăng E5RON92 ở mức 30.570 đồng/lít, tăng 5.344 đồng/lít, tương đương tăng 21,18%; Xăng RON95-III ở mức 33.120 đồng/lít, tăng 6.073 đồng/lít, tương đương tăng 22,45%; Dầu diesel 0.05S ở mức 35.717 đồng/lít, tăng 5.478 đồng/lít, tương đương tăng 18,12%; Dầu hỏa ở mức 36.385 đồng/lít, tăng 1.294 đồng/lít, tương đương tăng 3,69%; Dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 28.707 đồng/kg, tăng 7.380 đồng/kg, tương đương tăng 34,60%.

Cùng với đó, liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Theo quy định, giá xăng dầu điều hành vào thứ năm hàng tuần. Tuy nhiên ngày 6-3, Chính phủ ban hành Nghị quyết 36, trong đó Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.

Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố kỳ điều hành trước liền kề, việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP, tức sẽ được điều hành vào thứ 5 hàng tuần.