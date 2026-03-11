Công an TPHCM tìm người thân thi thể trôi sông Sài Gòn

Ngày 11-3, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ phát hiện thi thể tại bờ sông Sài Gòn.

Một phần thi thể nạn nhân.

Trước đó, vào năm 2025, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn cuối đường 29, phường An Khánh (TPHCM) nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường An Khánh phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân nam, mặc quần tây dài màu đen, áo sơ mi sọc caro, khoảng 35-40 tuổi, không có giấy tờ tùy thân.

Để xác định danh tính nạn nhân phục vụ điều tra, Công an TPHCM cho hay ai biết thông tin nạn nhân hoặc có người thân đang mất tích có thể liên hệ ông Vũ Quang Tuấn (cán bộ Công an TPHCM) qua số điện thoại 0394575359 hoặc đến số 9 xa lộ Hà nội, phường Tăng Nhơn Phú để báo tin.