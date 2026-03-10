Sáng 10/3, người dân bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy nằm sâu dưới vực chừng 4m tại khu vực đèo Chuối (xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng).

Trước đó, nam sinh này vẫn còn gửi ảnh check-in tại cây xăng lúc rạng sáng, không ai ngờ đó lại là những hình ảnh cuối cùng của chàng sinh viên trẻ trên cung đường định mệnh.

Hiện trường phát hiện thi thể nam sinh viên

Ngày 10/3, Công an xã Đạ Huoai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ nam sinh viên tử vong cùng xe máy dưới vực. Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, người dân đi trên quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP HCM, khi đến khu vực chân đèo Chuối (xã Đạ Huoai) phát hiện cỏ ven đường bị xô rạp bất thường nên dừng lại kiểm tra.

Khi kiểm tra dưới vực sâu chừng 4m, mọi người thấy thi thể một nam thanh niên nằm cạnh xe tay ga, xung quanh cây cối um tùm. Sự việc được báo cho công an. Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu, danh tính nạn nhân là Trần Trương Trịnh (22 tuổi, quê Quảng Ngãi), hiện sinh viên một trường đại học tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 8/3, gia đình của Trịnh đăng thông tin trên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm Trịnh, sau khi nam sinh mất liên lạc trong lúc chạy xe máy từ Đà Lạt về TP.HCM. Gia đình cho biết, khoảng 4h40 cùng ngày, Trịnh chụp ảnh tại cây xăng Phú Sơn 2, khu vực Đạm Ri (Bảo Lộc, Lâm Đồng) gửi cho bạn bè, sau đó bặt tin.

Hình ảnh từ camera cho thấy nam sinh lái xe tay ga màu xám đi qua một số điểm trên quốc lộ 20. Tuy nhiên, từ khu vực đèo Chuối, xe không còn xuất hiện trong các camera dọc tuyến.