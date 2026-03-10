Làm rõ thông tin cây xăng dầu chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt

Những ngày vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của người tiêu dùng về việc một cây xăng dầu trên đường Minh Mạng (TP Huế) chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt. Nội dung bài viết nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bàn luận trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang có những diễn biến phức tạp.

Sau khi tiếp nhận thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lãnh đạo Sở Công Thương TP. Huế đã chỉ đạo Chi cục quản lý thị trường đến làm việc với cây xăng dầu nói trên.

Ngày 10/3, thông tin trên tờ Tuổi Trẻ , ông Nguyễn Lương Bảy, Phó giám đốc Sở Công Thương TP Huế, cho biết đã lập biên bản với một cây xăng dầu trên đường Minh Mạng chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt.

Ông Bảy cho biết thêm đã yêu cầu các cây xăng trên địa bàn công bố đường dây nóng của Chi cục Quản lý thị trường tại các cây xăng dầu để khi khách hàng đến đổ xăng có thể phản ánh trực tiếp nếu phát hiện hành vi đầu cơ, "găm hàng", bán giá không niêm yết.

Trước đó vào ngày 6/3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp.

Song song với công tác kiểm tra, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung và góp phần bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, do lo ngại giá xăng dầu tiếp tục tăng, một số người dân mang theo can, thùng chứa loại lớn để mua xăng, dầu về tích trữ trong gia đình, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Để bảo đảm an toàn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo đến người dân một số vấn đề.