VPBank trên hành trình vươn mình ra biển lớn, lan tỏa trải nghiệm toàn cầu cho người Việt

Thế nhưng chỉ trong vài năm trở lại đây, bức tranh văn hóa - giải trí tại Việt Nam đã thay đổi rõ rệt. Những chương trình từng được xem là “khó có khả năng xảy ra” nay đã hiện diện ngay trong nước. Từ các đêm nhạc của những biểu tượng âm nhạc thế giới đến các sự kiện eSports quy mô lớn, Việt Nam đang dần trở thành một điểm đến mới trong chuỗi sự kiện giải trí toàn cầu.

Sự thay đổi này là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản từ doanh nghiệp Việt có tầm nhìn dài hạn. Việc VPBank được vinh danh trong Top 15 doanh nghiệp tại hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” của WeChoice Awards vì thế trở thành minh chứng cho nỗ lực mang những trải nghiệm toàn cầu đến gần hơn với cộng đồng người Việt.

Với VPBank, khái niệm “vươn mình ra biển lớn” mang ý nghĩa hai chiều. Nếu chiều đi là khẳng định nội lực trên thị trường quốc tế, thì chiều về chính là đưa những chuẩn mực toàn cầu phục vụ thị trường nội địa. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng dịch vụ tài chính, ngân hàng lựa chọn đồng hành cùng phong cách sống và nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của khách hàng.

Thực tế cho thấy, để đưa một siêu sao quốc tế hay một sự kiện tầm cỡ về Việt Nam, rào cản không chỉ nằm ở chi phí mà còn ở năng lực vận hành. Các chương trình phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, quy trình hậu cần phức tạp và yêu cầu an ninh nghiêm ngặt từ đối tác quốc tế. Sự tham gia của VPBank trong vai trò đối tác đồng hành đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc, giúp các sự kiện diễn ra chuyên nghiệp và trọn vẹn, đúng với đẳng cấp của những chương trình trên sân khấu thế giới.

Nhìn lại chuỗi sự kiện mà VPBank đồng hành, có thể thấy chiến lược nhất quán, một sự lựa chọn có tính toán kỹ lưỡng, bao phủ rộng khắp các phân khúc khán giả và xu hướng văn hóa đại chúng.

Việc G-Dragon, biểu tượng K-pop toàn cầu hai lần đến Việt Nam trong năm 2025, trong đó lựa chọn Hà Nội làm điểm dừng chân cho World Tour với hai đêm diễn liên tiếp đã tạo nên một tiền lệ chưa từng có. Sức nóng khiến vé đêm đầu nhanh chóng “cháy sạch”, còn đêm diễn tiếp theo tiếp tục lấp kín khán đài, cho thấy Việt Nam hoàn toàn đủ sức tiếp nhận những sự kiện quy mô quốc tế. VPBank đã góp phần chứng minh rằng, khi có sự phối hợp đa bên chuyên nghiệp, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một phần của nhịp đập âm nhạc toàn cầu, thu hút khán giả trong nước và du khách quốc tế.

Ở một sắc thái khác, đêm nhạc Kenny G lại mở ra không gian thưởng thức tinh tế và giàu cảm xúc cho khán giả trong nước. Sự xuất hiện của huyền thoại saxophone thế giới mang đến trải nghiệm hiếm có, đồng thời cho thấy công chúng Việt ngày càng sẵn sàng đón nhận những chương trình nghệ thuật đẳng cấp, đa dạng về gu thưởng thức. Đây là cách VPBank kết nối với phân khúc khán giả trưởng thành, những người đòi hỏi cao về chất lượng thưởng thức và không gian nghệ thuật tiêu chuẩn cao.

Trong khi đó, sự trở lại của Westlife lại mang màu sắc hoàn toàn khác: một cuộc hội ngộ cảm xúc giữa âm nhạc và ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ. Không chỉ là một buổi biểu diễn, chương trình trở thành điểm chạm ký ức, nơi khán giả tìm thấy những thanh âm quen thuộc từng gắn liền với một giai đoạn tuổi trẻ. VPBank đã biến những trải nghiệm giải trí trở thành những giá trị cảm xúc khó quên.

Song song với âm nhạc, VPBank cũng cho thấy sự nhạy bén khi đón đầu xu hướng giải trí của thế hệ mới thông qua sự kiện giao lưu với đội tuyển eSports T1 cùng huyền thoại Faker. Khi eSports đã trở thành ngành công nghiệp toàn cầu, việc đưa những biểu tượng hàng đầu thế giới đến gần hơn với cộng đồng game thủ Việt tạo nên sức hút mạnh mẽ đồng thời mở ra một không gian giao lưu mới cho thế hệ Gen Z, những công dân số của thời đại hội nhập.

Chuỗi sự kiện ấy vì thế đang từng bước thay đổi cách khán giả Việt tiếp cận và trải nghiệm văn hóa toàn cầu, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới vị thế một điểm đến quen thuộc trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Giá trị mà VPBank mang lại thông qua những hành trình này vượt xa phạm vi của một sự kiện đơn lẻ. Mỗi chương trình thành công góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam như một điểm đến năng động, hiện đại và sẵn sàng hội nhập trên bản đồ sự kiện quốc tế.

Đối với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, việc được tiếp cận trực tiếp với các tiêu chuẩn quốc tế giúp mở rộng góc nhìn, nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo và tạo nên sự tự tin trong quá trình giao lưu văn hóa toàn cầu.

Trong bối cảnh ấy, vai trò của doanh nghiệp cũng đang chuyển dịch. Một ngân hàng như VPBank không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn dần trở thành người kiến tạo trải nghiệm, tham gia sâu hơn vào đời sống văn hóa - tinh thần của cộng đồng, từ đó xây dựng mối liên kết bền vững với khách hàng.

Khép lại một hành trình và mở ra những chương mới, danh hiệu tại WeChoice Awards chính là dấu mốc tôn vinh một tư duy không giới hạn. Đó là khi biển lớn được thu bé lại bằng những trải nghiệm thực tế ngay tại quê hương, giúp mỗi người Việt được sống trong dòng chảy văn minh toàn cầu một cách trọn vẹn nhất. VPBank đã chứng minh rằng, vươn mình ra thế giới thực chất là cuộc hành trình trở về để phụng sự cộng đồng bằng những giá trị tinh hoa. Ở đó, ngân hàng không chỉ là người đồng hành tài chính, mà đã trở thành người truyền cảm hứng, người mở đường tận tụy, mang lại niềm tự hào và những trải nghiệm toàn cầu đầy xúc cảm cho hàng triệu con người Việt Nam.