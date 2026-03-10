Ngân hàng ACB: Doanh nghiệp cần tăng trưởng có chiều sâu và có trách nhiệm

Cách tiếp cận này không chỉ giúp ACB củng cố nền tảng phát triển mà còn được vinh danh ở hạng mục “Vươn mình ra biển lớn” tại giải thưởng WeChoice Awards 2025, nơi ghi nhận những doanh nghiệp viết tiếp câu chuyện Việt Nam hiện đại bằng chỉ số tăng trưởng ấn tượng cùng hành trình bền bỉ kiến tạo những giá trị tác động sâu rộng đến xã hội.

Khi tăng trưởng không còn là mục tiêu cao nhất của ngân hàng

Trong nhiều thập kỷ, tăng trưởng được xem là mục tiêu tối thượng của doanh nghiệp. Quy mô lớn, tốc độ phát triển nhanh hay thị phần rộng thường đồng nghĩa với vững mạnh. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây đang cho thấy một nghịch lý: không ít doanh nghiệp dù có những chỉ số tài chính tốt nhưng lại mong manh và dễ tổn thương, nhất là trước biến động lớn.

Theo ACB, bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay buộc doanh nghiệp phải nhìn lại khái niệm tăng trưởng. Khi kinh tế toàn cầu liên tục đối mặt với bất ổn, các vấn đề xã hội và môi trường ngày càng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, tăng trưởng ngắn hạn khó phản ánh đầy đủ năng lực và bản lĩnh của doanh nghiệp.

“Câu hỏi quan trọng không phải là tăng trưởng bao nhiêu, mà là ngân hàng tồn tại vì điều gì và sẽ tạo ra giá trị gì cho xã hội mà mình phục vụ?”, đại diện ACB nhấn mạnh. Từ vận hành minh bạch, quản trị hiệu quả đến những đóng góp có tác động lâu dài cho cộng đồng, ACB lựa chọn con đường tăng trưởng có chiều sâu, có trách nhiệm, thay vì chỉ tập trung mở rộng quy mô bằng mọi giá.

Chính vì vậy, ACB không coi phát triển bền vững là những hoạt động thiện nguyện rời rạc hay các chương trình trách nhiệm xã hội mang tính thời điểm. Với ACB, đây là một phần thiết yếu trong chiến lược hoạt động và quản trị. Đồng thời, việc gắn chặt giữa giá trị kinh doanh và giá trị xã hội cũng là cách để xây dựng nội lực vững chắc, củng cố niềm tin và nâng cao khả năng thích ứng trước mọi biến động.

Đồng hành cùng một Việt Nam bền vững bằng việc kiến tạo giá trị chung

Trên nền tư duy ấy, ACB chuyển cách tiếp cận phát triển bền vững từ các hoạt động trách nhiệm xã hội rời rạc sang chiến lược tạo giá trị chung (Creating Shared Value - CSV). Theo đó, các chương trình cộng đồng không đơn thuần là làm điều tốt, mà được thiết kế có mục tiêu đo lường rõ ràng, gắn với chiến lược dài hạn, phối hợp cùng đối tác chuyên môn để giải quyết vấn đề xã hội trọng yếu. Thông qua mô hình CSV, các vấn đề xã hội sẽ được nhìn nhận như một phần của chiến lược phát triển, nơi lợi ích của cộng đồng và lợi ích của doanh nghiệp luôn song hành cùng nhau.

Bằng cách thay đổi này, ACB cũng định nghĩa lại vai trò của mình, từ “tham gia” sang “kiến tạo”, từ hỗ trợ tạm thời sang những đầu tư dài hạn, mang lại kết quả dài lâu. Đây là một sự thay đổi thầm lặng nhưng bền bỉ, chắc chắn, với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, nâng cao tri thức và đảm bảo tương lai ổn định cho những thế hệ mai sau.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, ACB ưu tiên tập trung vào ba lĩnh vực được xem là ba trụ cột nền tảng của Việt Nam hôm nay là sức khỏe, giáo dục và môi trường.

Cụ thể, ngân hàng phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM triển khai chương trình “Hành trình Hy vọng”, hỗ trợ chi phí điều trị và nhu cầu thiết yếu cho bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đặng Thu Thủy, Thành viên HĐQT trao 400 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhi tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Ở lĩnh vực giáo dục, học bổng ACB – Saigon Times Foundation và chương trình cho vay học phí “Tiếp sức đến trường” kết hợp cùng Báo Tuổi Trẻ của ngân hàng giúp học sinh – sinh viên vượt qua rào cản tài chính, mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Song song đó, ACB cũng phối hợp với các nhà trường, đối tác để tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, nghiên cứu ESG, phát triển các chương trình đào tạo (mentoring), mang đến cơ hội thực tập, việc làm và những dự án trải nghiệm thực tế cho sinh viên… giúp thế hệ tương lai tự tin khi bước vào thị trường lao động.

Với trụ cột môi trường, ngân hàng khẳng định vị thế tiên phong về ESG tại Việt Nam với các sáng kiến bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Chương trình “Gần Lại O” từ hơn một thập kỷ trước, tài trợ cho Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Việt Nam (SVW) trong việc chăm sóc và cứu hộ động vật hoang dã, bảo tồn các loài nguy cấp hay hoạt động bảo vệ rừng, khôi phục nguồn nước và bảo tồn động vật linh trưởng… là minh chứng rõ nét cho tư duy bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ nền tảng ổn định cho nền kinh tế của ngân hàng.

Cùng với các hoạt động cộng đồng, ACB cũng tích cực triển khai Khung tài chính bền vững, thiết kế các gói tín dụng xanh và tín dụng xã hội dành cho doanh nghiệp theo đuổi tăng trưởng có trách nhiệm.

Từ việc đồng hành cùng bệnh nhi ung thư, đầu tư cho giáo dục đến những nỗ lực bền bỉ trong bảo tồn và bảo vệ môi trường, ACB cho thấy một định hướng phát triển nhất quán: hoạt động kinh doanh không tách rời trách nhiệm xã hội, mà được thiết kế song hành và bổ trợ lẫn nhau, nhằm kiến tạo những giá trị dài hạn cho cộng đồng. Chiến lược phát triển bền vững và chiến lược ngân hàng là một hệ thống cộng hưởng. Ở đó, giá trị chung chính là chất liệu để ACB đạt được hiệu quả, ngược lại, hiệu quả tạo ra nguồn lực để ACB tiếp tục theo đuổi giá trị chung.

Về kế hoạch sắp tới, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy khẳng định: “Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình tạo giá trị chung, tích hợp sâu hơn các yếu tố xã hội – môi trường vào hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tài chính bền vững và đồng hành cùng doanh nghiệp, cộng đồng trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, hướng đến một Việt Nam phát triển bền vững.”

Hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, ACB khẳng định vị thế trong khối ngân hàng tư nhân nhờ chiến lược ngân hàng bán lẻ hiệu quả, quản trị minh bạch, kỷ luật rủi ro và lấy khách hàng làm trọng tâm. Ngân hàng duy trì hiệu suất sinh lời (ROE) ở nhóm dẫn đầu cùng tỷ lệ nợ xấu thấp nhất ngành trong nhiều năm, chứng minh năng lực tài chính vững mạnh và ổn định. Đặc biệt, ACB là đơn vị tiên phong tích hợp ESG vào nền tảng vận hành, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh thông qua các gói tín dụng ưu đãi và cam kết hướng tới mục tiêu Net Zero. Song song với kinh doanh, ngân hàng không ngừng lan tỏa giá trị nhân văn qua các hoạt động giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường thiết thực. Những nỗ lực này không chỉ nâng cao vị thế của ACB trên bản đồ tài chính khu vực mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế quốc gia.



