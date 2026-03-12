Sự thật về bài đăng "CSGT và người dân tử vong"

Ngày 12/3, Cục Cảnh sát giao thông (C08), Bộ Công an đã thông tin và bác bỏ tin giả về vụ tai nạn giao thông liên quan CSGT.

Trước đó, trong các ngày 11–12/3, tài khoản Facebook mang tên Trung Kim Hoàng đăng tải thông tin cho rằng “1 CSGT và 1 người dân tử vong do tai nạn giao thông giữa xe mô tô công vụ và 1 phương tiện khác khi CSGT truy đuổi người vi phạm”.

Nội dung trên nhanh chóng được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận, gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.

Bài đăng gây hoang mang dư luận

Theo Cục C08, Qua xác minh, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bài đăng nêu trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, gây hiểu lầm cho người đọc và làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Hiện cơ quan chức năng Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành xác minh, làm rõ và sẽ xử lý nghiêm hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật theo quy định của pháp luật.

CSGT khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; chỉ theo dõi, cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống; không chia sẻ, bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng, tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật…