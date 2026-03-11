Cục CSGT cảnh báo khẩn hành vi này của tài xế có thể phải trả giá bằng mạng sống

TNgày 10/3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trên tuyến Cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận, tình trạng lái xe tự ý dừng, đỗ trên làn xe chạy hoặc dừng không đúng quy định vẫn còn xảy ra gần đây.

Ảnh phương tiện dừng trên cao tốc: Cục CSGT

Theo Cục, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm khi các phương tiện phía sau lưu thông với tốc độ 80–90 km/h, rất dễ dẫn đến va chạm dây chuyền, tai nạn liên hoàn đặc biệt nghiêm trọng.

Những hành vi tuyệt đối phải tránh:

Chỉ được dừng xe khi thật sự bất khả kháng:

Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đang tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến cao tốc Các trường hợp dừng, đỗ trái quy định trên cao tốc sẽ bị xử lý nghiêm theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 12 – 14 triệu đồng.

Trừ 06 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cảnh báo dừng xe sai quy định trên cao tốc là đặt cược mạng sống của mình với tử thần. Đừng để một phút sai lầm biến thành tai nạn thảm khốc. Cục CSGT kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến.