Bán đất bằng giấy viết tay từ 36 năm trước, giờ người mua mới đi làm sổ đỏ, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Ông Nguyễn Đình Long (Đắk Lắk) có gửi câu hỏi đến Cổng TTĐT Chính phủ để giải đáp. Năm 1989, ông Long mua đất rẫy của ông Lương Đình Tháp để sản xuất và sinh sống. Việc chuyển nhượng có giấy viết tay, được buôn trưởng xác nhận và có chữ ký, con dấu của Chủ tịch UBND thị trấn Ea Kar (cũ).

Ngày 17/12/2025, ông Long làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, khi đến cơ quan thuế khu vực xã Ea Kar nộp nghĩa vụ tài chính vào 12/1/2026, ngoài lệ phí trước bạ, ông còn được yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ việc ông Tháp chuyển nhượng đất cho ông từ năm 1989.

Ông Long hỏi, việc chuyển nhượng đất đã diễn ra từ năm 1989, nay ông làm thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu thì ông Lương Đình Tháp có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu phải nộp thì cách tính thuế theo hồ sơ hiện nay có đúng quy định pháp luật hay không?

Về vấn đề này, Thuế tỉnh Đắk Lắk có ý kiến như sau: Tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân quy định:

"3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật".

Tại khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 13 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định:

"5. Đối với trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 7 năm 1994 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2009, nếu từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ nộp một (01) lần thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người sử dụng bất động sản do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 7 năm 1994 thì không thu thuế thu nhập cá nhân.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng".

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp của ông Lương Đình Tháp chuyển nhượng đất năm 1989 nếu có đầy đủ hồ sơ chứng minh theo quy định thì thuộc trường hợp không thu thuế thu nhập cá nhân.

Vậy, Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị ông Nguyễn Đình Long liên hệ với Thuế cơ sở 6 tỉnh Đắk Lắk để được xác định và giải quyết theo quy định pháp luật.