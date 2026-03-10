Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lưu ý: 7 khoản chi được trừ và 6 khoản chi không được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, các khoản chi được trừ là những chi phí thực tế phát sinh liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ và kế toán. Đối với các khoản thanh toán từng lần từ 5 triệu đồng trở lên, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

7 khoản chi được trừ khi xác định thu nhập tính thuế

Các khoản chi được trừ gồm:

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và hàng hóa sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi phí tiền lương, tiền công, tiền thưởng, phụ cấp, bảo hiểm bắt buộc và các khoản chi trả cho người lao động có đóng bảo hiểm theo quy định; tiền lương, tiền công và phụ cấp đối với người lao động làm việc dưới 1 tháng.

- Chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy định về quản lý và trích khấu hao tài sản cố định. Trường hợp tài sản đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn sử dụng thì không được tiếp tục trích khấu hao.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại, internet, vận chuyển, thuê tài sản, sửa chữa, bảo dưỡng có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

- Chi phí trả lãi tiền vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của tổ chức tín dụng theo lãi suất thực tế.

- Chi phí trả lãi tiền vay của các đối tượng không phải tổ chức tín dụng nhưng không vượt quá mức quy định tại Bộ luật Dân sự.

- Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

6 khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế

Bên cạnh đó, một số khoản chi sẽ không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế, gồm:

- Các khoản chi không liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Các khoản chi không có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

- Tiền lương, tiền công và các khoản chi mang tính chất tiền lương của cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh, trừ các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc; các khoản tiền lương đã tính vào chi phí nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán.

- Phần chi khấu hao tài sản cố định vượt mức quy định hoặc khấu hao đối với tài sản không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Các khoản chi phạt vi phạm hành chính, phạt vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường do lỗi của cá nhân kinh doanh.

- Chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình; đất ở, công trình phục vụ sinh hoạt trên đất, xe ô tô và các tài sản đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng mang tên cá nhân, trừ trường hợp tài sản được đăng ký và sử dụng cho mục đích kinh doanh vận tải, du lịch.

Quy định này yêu cầu cá nhân kinh doanh phải theo dõi riêng chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh và chi phí phục vụ nhu cầu cá nhân, gia đình để xác định đúng nghĩa vụ thuế.

Quy định nêu trên được nêu tại Điều 6 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.