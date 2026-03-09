Vẫn còn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt, sử dụng tài khoản cá nhân để giấu doanh thu, trốn thuế: Bộ Tài chính đề nghị xử lý nghiêm

Bộ Tài chính vừa có Công điện số 01/CD-BTC về việc tăng cường phối hợp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế năm 2026.

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua cơ quan thuế và các đơn vị liên quan đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và chứng từ theo quy định. Nhờ sự phối hợp của chính quyền địa phương, việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai từ ngày 1/1/2026 đã đạt nhiều kết quả tích cực. Phần lớn doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh đã chấp hành các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ, đồng thời sử dụng ngày càng phổ biến các tiện ích như khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử cũng như các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết tại một số địa bàn, ngành nghề và khu vực kinh tế vẫn còn tình trạng lợi dụng thanh toán tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước. Một số vụ việc trốn thuế đã được cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra và khởi tố.

Để tăng cường hiệu quả quản lý thuế và thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tiết kiệm nguồn lực, phòng chống thất thu thuế, tội phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ trực tiếp tới người tiêu dùng.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh trong bối cảnh thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1/1/2026. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, đồng thời phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tại địa phương.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về thuế, hóa đơn và chứng từ để kịp thời phát hiện rủi ro và hành vi vi phạm, nhưng phải bảo đảm không làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính, sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền các cấp, sẽ góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đồng thời thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch và hỗ trợ sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong năm 2026.