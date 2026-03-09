Không khí lạnh dồn dập tràn xuống, miền Bắc có nơi dưới 13°C: Đợt mưa rét này còn kéo dài bao lâu?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 9.3, bộ phận không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ tối và đêm 9.3 đến ngày 10.3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Ảnh minh họa

Tại Hà Nội, chiều tối và tối 9.3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ đêm 9.3-10.3 trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh phổ biến 15-17 độ C.

Trên biển, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4 m. Trong khi đó, khu vực từ Khánh Hòa đến Vĩnh Long gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-4 m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo chiều tối và tối 9.3, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ chiều tối 9.3 đến ngày 10.3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, gió mạnh và sóng lớn trên biển có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động hàng hải.

Nhận định thời tiết từ đêm 10.3 đến ngày 18.3:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Trung Trung Bộ: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ khoảng ngày 16.3 mưa có xu hướng giảm dần.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.