Mới đây, trên mạng xã hội chía ẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một đô vật gặp chấn thương khi đang thi đấu tại một lễ hội vật truyền thống.

Theo nội dung clip, trong quá trình thi đấu trên sới vật, đô vật này bất ngờ gặp sự cố và không thể tiếp tục thi đấu. Ngay sau đó, ban tổ chức đã gọi xe cứu thương vào khu vực thi đấu để hỗ trợ, đồng thời đưa người bị chấn thương đến bệnh viện kiểm tra.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Một số ý kiến bày tỏ lo ngại về mức độ an toàn trong các hoạt động thi đấu tại lễ hội truyền thống.

Theo thông tin trến báo Dân Việt cho biết, sự việc xảy ra tại lễ hội vật Đề Thượng Núi Xây, thuộc xã Kim Anh (TP Hà Nội) vào ngày 8/3 vừa qua.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Việt, lãnh đạo Đảng ủy xã Kim Anh xác nhận vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, ngay sau khi đô vật gặp chấn thương, Ban tổ chức đã nhanh chóng gọi xe cứu thương đưa người này đến bệnh viện để kiểm tra, thăm khám.

Kết quả kiểm tra, thăm khám ban đầu cho thấy đô vật này chỉ bị chấn thương nhẹ. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra và xử lý, ngay trong ngày 8/3 người này đã được cho về nhà để tiếp tục theo dõi và điều trị.