Chi phí nhiên liệu leo thang: Đi tàu hỏa sắp đắt hơn, vé tăng 10% từ hôm nay, cước vận chuyển hàng hóa tăng mạnh

Trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động, ngành đường sắt vừa thông báo điều chỉnh giá dịch vụ vận tải. Từ ngày 9/3, giá vé tàu khách tăng khoảng 10%, trong khi cước vận chuyển hàng hóa tăng 15%, nhằm bù đắp chi phí nhiên liệu và duy trì hoạt động vận tải ổn định.

Theo báo Tin tức, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết quyết định này được cân nhắc sau khi chi phí đầu vào, đặc biệt là nhiên liệu, tăng mạnh trong thời gian ngắn.

“Mức điều chỉnh nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ, vận hành an toàn và ổn định của các đoàn tàu”, đại diện doanh nghiệp cho biết.

Theo thông báo từ Petrolimex, giá dầu Diesel – loại nhiên liệu quan trọng phục vụ vận hành tàu hỏa – tại thời điểm 15h ngày 7/3 đã lên tới 30.230 đồng/lít.

Mức giá này tăng hơn 31% so với hai ngày trước đó và tăng gần 57% so với thời điểm cuối tháng 2/2026.

Diễn biến tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến chi phí nhiên liệu phục vụ vận hành các đoàn tàu và hoạt động logistics đường sắt chịu áp lực đáng kể. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp vận tải đường sắt phải điều chỉnh giá dịch vụ.

Không chỉ riêng ngành đường sắt, nhiều doanh nghiệp vận tải trong nước cũng đang chịu tác động từ biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu.

Căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông gần đây khiến giá dầu và nhiều loại nhiên liệu tăng nhanh, kéo theo chi phí vận tải, logistics và sản xuất leo thang.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh giá vé và cước vận chuyển được ngành đường sắt xem là giải pháp nhằm đảm bảo cân đối chi phí, duy trì hoạt động vận tải ổn định, đồng thời tiếp tục phục vụ nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, doanh nghiệp.

Giới chuyên gia cho rằng nếu giá nhiên liệu tiếp tục biến động mạnh, áp lực chi phí đối với các doanh nghiệp vận tải có thể còn kéo dài, buộc nhiều ngành phải tính toán lại giá dịch vụ trong thời gian tới.