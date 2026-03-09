Hà Nội kiên quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do

Trước diễn biến phức tạp của tình hình năng lượng thế giới và nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước, UBND thành phố Hà Nội có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tăng cường các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu ; yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là về chất lượng xăng dầu, niêm yết và bán đúng giá.

Đồng thời, UBND thành phố yêu cầu Sở Công Thương kiên quyết xử lý các trường hợp găm hàng, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc dừng bán không có lý do, gây đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Một cửa hàng xăng dầu trên đường Ngọc Hồi thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển INDEL từng dừng bán.

UBND các xã, phường phối hợp lực lượng quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các cửa hàng xăng dầu; kịp thời hỗ trợ phân luồng giao thông khi có đông người mua, xử lý triệt để tình trạng bán xăng dầu bằng chai, lọ trái phép trên đường phố.

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và bán lẻ xăng dầu nâng cao trách nhiệm, bảo đảm nguồn hàng đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối; tuân thủ nghiêm quy định về đo lường, chất lượng và thời gian mở cửa bán hàng.

Bên cạnh đó, các cơ quan truyền thông được đề nghị tăng cường thông tin tới người dân, khuyến khích sử dụng nhiên liệu tiết kiệm và ưu tiên các phương tiện giao thông công cộng nhằm giảm áp lực lên nguồn cung xăng dầu trong giai đoạn hiện nay.