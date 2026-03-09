Giá xăng tăng mạnh trong 10 ngày, chuyên gia khuyến nghị 4 điều doanh nghiệp phải làm ngay!

Chỉ trong khoảng 10 ngày, từ 26/2 đến 7/3, giá xăng dầu trong nước đã ghi nhận mức tăng mạnh. Theo đó, giá xăng E5 RON92 tăng 5.703 đồng/lít (29,2%), lên mức 25.226 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 6.896 đồng/lít (34,2%), lên 27.047 đồng/lít.

Mức tăng của các mặt hàng dầu còn cao hơn. Dầu diesel tăng 10.960 đồng/lít (56,8%), lên 30.239 đồng/lít; dầu hỏa tăng 15.622 đồng/lít (80,2%), đạt 35.091 đồng/lít.

Đánh giá về diễn biến này, ông Nguyễn Thúc Khoa (CMA Aust, CPIA, CGBA), sáng lập ERIC Capital cho rằng xăng dầu là chi phí đầu vào quan trọng của nhiều ngành kinh tế. Khi giá nhiên liệu tăng khoảng 20–30%, nhiều ngành đã chịu tác động rõ rệt; với mức tăng 40–50%, áp lực chi phí sẽ lan rộng hơn.

Ông Nguyễn Thúc Khoa (CMA Aust, CPIA, CGBA), sáng lập ERIC Capital.

Theo ông Khoa, giá xăng dầu tăng kéo theo chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu, thực phẩm và chi phí sản xuất cùng tăng. Trong khi đó, tiền lương chưa tăng kịp khiến sức mua có thể giảm, doanh thu bị ảnh hưởng trong khi chi phí vận hành của doanh nghiệp gia tăng.

Từ thực tế này, chuyên gia đã đưa ra 4 giải pháp cho doanh nghiệp trong tình hình giá xăng tăng mạnh thời gian qua.

Thứ nhất, doanh nghiệp cần sớm rà soát lại kế hoạch chi phí cho 6–12 tháng tới, bởi nhiều doanh nghiệp vẫn xây dựng kế hoạch dựa trên mặt bằng chi phí cũ. Khi một yếu tố lớn như xăng dầu thay đổi, toàn bộ cấu trúc chi phí cũng sẽ dịch chuyển theo.

Thứ hai, doanh nghiệp cần xem xét lại chi phí vận chuyển, tối ưu tuyến giao hàng, bố trí kho bãi và kế hoạch vận hành nhằm giảm tác động từ chi phí nhiên liệu.

Thứ ba, cần tính toán lại giá bán và lợi nhuận của từng sản phẩm hoặc dịch vụ, bởi nhiều mặt hàng trước đây có biên lợi nhuận tốt có thể bị thu hẹp khi chi phí đầu vào tăng.

Cuối cùng, ông Khoa khuyến nghị doanh nghiệp nên chuẩn bị nguồn tiền dự phòng. Theo ông, trong bối cảnh chi phí có thể tăng nhanh hơn doanh thu, doanh nghiệp cần có dự phòng dòng tiền để tránh rơi vào khó khăn tài chính nếu hoạt động kinh doanh suy giảm trong thời gian ngắn.

Bộ Công Thương lấy ý kiến quy định mới về bình ổn giá xăng dầu

Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đã ban hành văn bản lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định kinh doanh xăng dầu.

Theo dự thảo, các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá gồm xăng, xăng sinh học và dầu diesel. Giá để theo dõi và đánh giá bình ổn là giá bán lẻ do các thương nhân đầu mối công bố, dựa trên dữ liệu tiêu thụ của một số doanh nghiệp đầu mối đại diện, có tổng sản lượng chiếm trên 70% sản lượng tiêu thụ cả nước.

Việc bình ổn giá sẽ được xem xét khi giá xăng dầu trong nước biến động bất thường, tăng liên tiếp trong một tháng với biên độ lớn, tổng mức tăng từ 20% trở lên và có nguy cơ ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đời sống người dân.

Trong trường hợp này, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan đánh giá cung cầu thị trường, giá thế giới, tồn kho, tình hình sản xuất và nhập khẩu để báo cáo Chính phủ quyết định chủ trương bình ổn giá theo quy định của Luật Giá và các nghị định liên quan.

Dự thảo cũng nêu rõ từ cuối năm 2023 đến nay, liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương không chi sử dụng và cũng không yêu cầu doanh nghiệp trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu tại các kỳ điều hành.

Theo công bố của Bộ Công Thương, đến hết quý III/2025, Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối đạt hơn 5.617 tỷ đồng, tăng nhẹ so với quý trước. Trong đó, 5 doanh nghiệp có số dư quỹ lớn nhất gồm Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM, Tổng Công ty Thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ và Tổng Công ty Xăng dầu quân đội.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, đến cuối tháng 2, cả nước có 33 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, khoảng 250 thương nhân phân phối. Năm 2025, sản lượng tiêu thụ xăng dầu cả nước đạt khoảng 26,4 triệu m3 tấn; lượng tồn kho duy trì khoảng 1,7 triệu m3 tấn. Năm nay, tổng nguồn xăng dầu tối thiểu được phân giao cho các doanh nghiệp gần 31,8 triệu m3 tấn.