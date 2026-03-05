Giá xăng, dầu tăng rất mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít , xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít; cao nhất là dầu hỏa tăng đến 7.132 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 5/3 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.449 đồng/lít - Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít - Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 6 lần tăng, 4 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.