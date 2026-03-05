Giá xăng, dầu tăng rất mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Thuỳ An, Theo vtv.vn 15:33 05/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng rất mạnh trong phiên điều hành vào chiều nay (5/3), có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít.

Giá xăng, dầu tăng rất mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít- Ảnh 1.

Chiều nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương. Trong kỳ điều hành hôm nay, giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 1.926 đồng/lít , xăng RON95-III tăng 2.189 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S tăng 3.758 đồng/lít; cao nhất là dầu hỏa tăng đến 7.132 đồng/lít. Cuối cùng, dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.807 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 5/3 là:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 21.449 đồng/lít

- Xăng RON95-III: không cao hơn 22.340 đồng/lít

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 23.037 đồng/lít

- Dầu hỏa: không cao hơn 26.601 đồng/lít

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 17.496 đồng/kg

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 6 lần tăng, 4 lần giảm.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Bí mật công ty đứng sau hệ thống Xôi Lạc TV
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày