Từ chiều nay, giá xăng dầu trong nước có thể đồng loạt tăng mạnh

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh giá xăng dầu tại khu vực châu Á đã tăng phiên thứ tư liên tiếp khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran lan rộng, làm gia tăng lo ngại nguồn cung từ khu vực Trung Đông.

Hiện giá xăng RON95 nhập tại thị trường Singapore là 104,35 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 99,68 USD/thùng, dầu diesel là 140,60 USD/thùng; dầu hỏa là 231,42 USD/thùng, dầu mazut là 564,11 USD/tấn…Mức giá này đã tăng 30-40 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tại kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu có thể tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON95 tăng khoảng 2.190 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.930 đồng/lít. Đặc biệt, dầu diesel được dự báo tăng khoảng 3.760 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 3.570 đồng/lít, dầu mazut tăng khoảng 1.810 đồng/kg.

Giá xăng dầu chiều nay dự báo tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, trong kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 6,1 - 6,7% so với kỳ điều hành trước, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 1.208 đồng (6,2%) lên mức 20.728 đồng/lít và xăng RON95 có thể tăng 1.207 đồng (6,1%) lên mức 21.027 đồng/lít. Giá dầu hỏa dự báo tăng 1.306 đồng (6,7%) lên 20.766 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 1.274 đồng (6,6%) lên 20.544 đồng/lít, còn dầu mazut được dự báo có thể tăng 996 đồng (6,4%) lên mức 16.676 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng hôm nay có thể sẽ tăng mạnh lần thứ hai liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Giá dầu thế giới

Sáng 5/3, giá dầu WTI ở mức 74,66 USD/thùng, tăng 0,1 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ là 82,60 USD/thùng, tăng 1,2 USD/thùng so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục neo gần đỉnh nhiều tháng giữa căng thẳng Trung Đông, thị trường thận trọng trước tín hiệu đàm phán Mỹ - Iran. Tuy nhiên, đà tăng đã thu hẹp sau khi xuất hiện thông tin các quan chức Iran tìm cách mở kênh đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: “Dù dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn, thị trường dường như kỳ vọng xung đột sẽ hạ nhiệt và hoạt động vận chuyển dầu sớm được nối lại”.

Ông cũng cảnh báo thị trường cần lưu ý nguy cơ nhiều mỏ dầu tiếp tục phải đóng cửa nếu việc lưu thông qua eo biển này chưa được khôi phục.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Mỹ đang chiếm ưu thế trong cuộc chiến với Iran và quân đội nước này có thể duy trì chiến dịch chừng nào còn cần thiết.

Lực lượng Israel và Mỹ đã tiến hành không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực - nơi chiếm gần một phần ba sản lượng dầu toàn cầu.

Iraq - nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã cắt giảm gần 1,5 triệu thùng/ngày do hạn chế về lưu trữ và thiếu tuyến xuất khẩu. Nếu xuất khẩu không sớm được nối lại, nước này có thể buộc phải đóng cửa gần 3 triệu thùng/ngày trong vài ngày tới.

Iran cũng nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu. Hiện lưu thông qua eo biển này gần như bị tê liệt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Hải quân Mỹ có thể bắt đầu hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển nếu cần thiết. Ông cũng cho biết đã chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải tại Vùng Vịnh.

Bà Helima Croft, chuyên gia phân tích của RBC, nhận định: “Dù giá dầu giảm sau thông tin trên, chúng tôi cho rằng đề xuất bảo hiểm vẫn đang ở giai đoạn ý tưởng ban đầu và chưa rõ đã có sự phối hợp đầy đủ với các hãng bảo hiểm tàu chở dầu quốc tế hay chưa”.

Trước diễn biến căng thẳng, nhiều quốc gia và doanh nghiệp đã bắt đầu tìm kiếm nguồn cung và tuyến vận chuyển thay thế.

Tại Mỹ, tồn kho dầu thô tăng 5,6 triệu thùng trong tuần trước, theo các nguồn tin thị trường dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), cao hơn đáng kể so với mức tăng 2,3 triệu thùng mà các nhà phân tích dự báo.