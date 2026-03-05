Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 30 người liên quan đến đường dây phát sóng thể thao lậu trên Internet.

Các đối tượng bị khởi tố về các tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Theo cơ quan điều tra, đường dây này hoạt động có tổ chức, số lượng người tham gia lớn và vận hành dưới vỏ bọc là các công ty công nghệ.

Xôi Lạc TV là gì?

Xôi Lạc TV là trang chuyên phát lậu các giải thể thao quốc tế trên Internet từ năm 2016, được phát triển bởi một nhóm ẩn danh. Trong các video, bình luận viên của kênh nhiều lần nói đang sống tại nước ngoài. Tên miền đăng ký qua dịch vụ GoDaddy và trỏ về máy chủ có địa chỉ IP tại Mỹ.

Dẫn từ báo Lao động, Xôi Lạc TV là cái tên đình đám nhiều năm trước đó từ những livestream “trộm” một số trận đấu của đội tuyển Việt Nam với những lời bình luận kiểu trà đá vỉa hè thì nay hoạt động một cách chuyên nghiệp với đủ loại các giải đấu, quảng cáo cá độ và ngay cả phần bình luận cũng rất chuyên nghiệp. Chỉ có một thứ không thay đổi: Xôi Lạc TV vẫn là một web lậu và vi phạm bản quyền trắng trợn.

Ảnh: báo Lao động

"Cờ bạc, lừa đảo trực tuyến, cho vay nặng lãi gắn với tội phạm bản quyền. Kênh Xôi Lạc không đơn giản là các cháu hiếu kỳ phát livestream lên mạng lấy số cho vui mà gắn với tội phạm có tổ chức", ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông đã đưa ra nhận định như trên trong hội thảo về phát thanh truyền hình được tổ chức tại TP.HCM.

Trích báo Tuổi trẻ Thủ đô, theo bà Tô Nam Phương, đại diện FPT Play cho biết: Các giải đấu thể thao luôn bị livestream từ hành vi thô sơ nhất là cầm điện thoại quay lại phát lên mạng, đến những vi phạm tinh vi.

Nếu một trận Cup C1 có bản quyền chỉ có vài trăm nghìn lượt xem, cùng lúc trên web lậu có hàng triệu người xem. Chỉ cần chuyển dịch 10% người xem trên những kênh vi phạm như “Xôi Lạc" quay về các kênh OTT, nguồn thu có thể tái đầu tư và phát triển thể thao.

Trong khi đó, Luật sư Phạm Thanh Thủy cho rằng, vi phạm bản quyền diễn ra từ khắp các nền tảng livestream cho tới Facebook và cả TV Box nhập khẩu.

Trang web Xôi Lạc TV

Dẫn báo cáo của SimilarWeb, bà Thủy cho biết: Việt Nam hiện có hơn 200 website phát phim lậu, thu hút 120 triệu lượt xem mỗi tháng. Đây là con số không biết bao giờ FPT Play hay K+ mới cạnh tranh được.

“Không ai lạ gì Xôi Lạc, Motchill, đây là hai trang phát bóng đá và phim lậu lớn nhất hiện nay”, theo luật sư Thủy. Ngoài ra, những kênh này còn liều lĩnh tấn công cả những trang web Chính phủ, như Xôi Lạc TV còn chèn link ẩn vi phạm bản quyền vào các website có đuôi “.gov” (đuôi tên miền đặc biệt chỉ được phép sử dụng cho các tổ chức trực thuộc Chính phủ, cơ quan Nhà nước).

“Nguồn sống của những trang này đến từ quảng cáo cờ bạc, phát tán phần mềm độc hại, là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, việc chặn trang web không còn hiệu quả trong cuộc chiến bản quyền. Trung bình, để nộp đơn lên tòa án, xin lệnh chặn một website mất ít nhất hai ngày, trong khi đó tội phạm chỉ cần hai phút là có thể đổi tên thành một trang khác”, luật sư Thủy nói.

“Xôi Lạc TV” gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội

Báo Dân trí cho hay, theo Cục A05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan chức năng cho biết đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận khác nhau. Các đối tượng che giấu hoạt động phạm tội dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Trang web Xôi Lạc TV (Ảnh: C.T.).

Theo cơ quan công an, hoạt động của hệ thống “Xôi Lạc TV” không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân nắm giữ bản quyền mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội.

Việc phát tán nội dung vi phạm bản quyền trên môi trường mạng kèm theo các quảng cáo, đường dẫn tới các nền tảng cờ bạc trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều loại tội phạm, gây hệ lụy cho người dùng internet.

Cơ quan chức năng đánh giá việc triệt phá hệ thống này góp phần bảo vệ bản quyền trên không gian mạng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích sáng tạo và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.

Nhà chức trách khuyến cáo người dân không truy cập, chia sẻ các đường dẫn xem trực tiếp các chương trình thể thao, phim ảnh trên các trang web vi phạm bản quyền.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập các trang web này có thể tiềm ẩn nguy cơ bị cài mã độc, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc bị lôi kéo tham gia các hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến các website phát tán nội dung trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.