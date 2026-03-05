Cháy căn hộ tầng cao ở chung cư HH Linh Đàm: Khói đen cuồn cuộn, 1 người ngạt khói phải nhập viện

Theo thông tin từ Công an Tp Hà Nội cho biết, khoảng 19h51 ngày 4/3, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo xảy ra cháy tại căn hộ số 12A38, chung cư HH1C, Khu đô thị Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 5 và khu vực số 12 nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp các lực lượng triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp xác định đám cháy đã được Đội PCCC cơ sở của tòa nhà kịp thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế, dập tắt, tuy nhiên khu vực căn hộ xảy ra cháy vẫn còn nhiều khói phát sinh từ đám cháy.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp đã nhanh chóng triển khai các biện pháp thoát khói, đảm bảo an toàn khu vực, đồng thời phối hợp với lực lượng cơ sở đưa 1 nạn nhân bị ngạt khói nhẹ xuống vị trí an toàn và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khoẻ. Hiện, tình trạng sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.