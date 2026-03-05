Mới đây, thông tin 30 bị can trong hệ thống "Xôi Lạc TV" bị khởi tố đã nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. "Xôi Lạc TV" hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, chuyên đăng phát những trận bóng đá trong nước và thế giới.

Nguồn tin trên báo Công an nhân dân cho hay, trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật thông qua hệ thống website "Xôi Lạc TV".

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 2/2, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Hưng Yên triển khai triệt phá đường dây tội phạm trên.

Theo thông tin trên báo Dân trí, kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Hệ thống này còn thực hiện lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

"Xôi Lạc TV" phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền, lồng ghép quảng cáo, đường dẫn đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đến hệ thống “Xôi Lạc TV” về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, danh tính 2 đối tượng cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Cũng theo cơ quan chức năng, đường dây này có quy mô lớn, số lượng người tham gia đông, được tổ chức chặt chẽ, phân chia thành nhiều bộ phận các nhau và được che đậy dưới vỏ bọc là các công ty kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ.

Các hoạt động của “Xôi Lạc TV” đã làm ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội; tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; đồng thời xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Báo Tuổi Trẻ Online dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết thêm, về thiệt hại liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được các cơ quan phối hợp với chủ thể quyền và cơ quan chuyên môn thống kê, thẩm định theo quy định. Vụ việc có tính chất phức tạp, nhiều nguồn dữ liệu, nhiều kênh trung gian, do đó, con số thiệt hại sẽ được công bố khi đủ căn cứ.