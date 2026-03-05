30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” đối diện nhiều tội danh, người xem kênh lậu có vi phạm?

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên hệ thống Xôi Lạc TV.

Theo Cục A05, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố 30 bị can liên quan đường dây phát sóng trái phép các nội dung thể thao, phim ảnh trên hệ thống “Xôi Lạc TV”, đồng thời tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Trong đó, hai đối tượng cầm đầu là P.N.D. (47 tuổi, ở Hà Nội) và N.C.Đ. (33 tuổi, ở Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, hệ thống “Xôi Lạc TV” hoạt động dưới dạng website phát trực tuyến, phát tán và tiếp sóng trái phép nhiều nội dung thuộc quyền khai thác hợp pháp của các đơn vị sở hữu bản quyền. Cùng với đó, hệ thống này còn lồng ghép quảng cáo, đường dẫn và cơ chế điều hướng người xem tới các nền tảng có liên quan đến hoạt động cờ bạc, đánh bạc trực tuyến.

Các đối tượng trong đường dây web lậu "Xôi Lạc TV".

Đã dự báo từ trước

Trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng, việc Bộ công an phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao "Xôi lạc" về nhiều tội danh là kết quả đã được nhiều người dự báo từ trước. Bởi đây là website, kênh YouTube thường xuyên vi phạm quy tắc tác giả, phát sóng các chương trình truyền hình bóng đá vi phạm bản quyền, nội dung có chứa nhiều quảng cáo cờ bạc.

"Vụ án này cho thấy quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ, các tội phạm trên môi trường điện tử liên quan đến sở hữu trí tuệ, đánh bạc trực tuyến", luật sư Cường nhấn mạnh.

Theo đại diện Cục A05, các đối tượng cầm đầu, chủ mưu trong hệ thống Xôi Lạc TV đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao. Sau đó, hệ thống này lồng ghép quảng cáo cá độ bóng đá, từ đó phát sinh doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Như vậy với kết quả xác minh điều tra ban đầu thì cơ quan điều tra xác định đây là tội phạm có tổ chức, có nhiều người tham gia hoạt động vi phạm pháp luật trên môi trường điện tử. Chủ yếu về các hành vi vi phạm về bản quyền, xâm phạm quyền tác giả, quảng cáo đánh bạc, tiếp tay giúp sức cho hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép, truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ...

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, theo quy định của luật sở hữu trí tuệ và luật pháp quốc tế thì bản quyền phát sóng chương trình truyền hình là quyền tác giả và quyền liên quan được Luật sở hữu trí tuệ ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ. Hành vi phát sóng chương trình truyền hình mà không có sự cho phép của chủ sở hữu chương trình là vi phạm pháp luật.

"Nếu người thực hiện hành vi vi phạm thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên thì sẽ bị xử lý hình sự" - theo Điều 225 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2025".

Điều đáng chú ý, các đối tượng không chỉ xâm phạm đến quyền tác giả và quyền liên quan mà còn có các hành vi quảng cáo cờ bạc, tiếp tay, giúp sức cho hoạt động cờ bạc phát triển gây ra nhiều hệ luỵ, tiêu cực cho xã hội bởi vậy với hành vi tổ chức đánh bạc trái phép thì đối tượng phạm tội sẽ phải đối mặt với hình phạt theo quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ luật hình sự là phạt tù từ 5 năm đến 10 năm tù.

Đối với những người tham gia đánh bạc trái phép với số tiền từ 5.000.000 đồng trở lên cũng sẽ bị xử lý hình sự và hình phạt cao nhất cũng có thể tới 07 năm tù.

Vụ án này phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, cả một đường dây đánh bạc lớn với nhiều người tham gia nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ những người nào tham gia đánh bạc trong đường dây này để xem xét xử lý hình sự theo quy định tại điều 321 Bộ luật hình sự:

Ngoài tội danh xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc trái phép thì cơ quan điều tra cũng đã khởi tố tội truyền bá văn hóa phẩm đồi truỵ.

"Có lẽ đây là phương thức thủ đoạn của các đối tượng này nhằm tăng lượng tương tác, thu hút những người theo dõi kênh YouTube, website của các đối tượng nên các đối tượng này đã đăng tải các clip, hình ảnh đồi trụy.

Với số lượng người truy cập vào các ấn phẩm rồi chuyển từ 10 người trở lên hoặc dung lượng từ 10GB trở lên thì hành vi cấu thành tội phạm theo quy định tại điều 326 bộ luật hình sự. Tội danh này có hình phạt cao nhất có thể tới 15 năm tù".

Bởi vậy, trong trường hợp phổ biến cho 101 người trở lên hoặc dữ liệu số hóa có dung lượng 10GB trở lên thì các đối tượng phạm tội về tội danh này sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất có mức hình phạt từ 10 năm đến 15 năm tù .

Trong trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp theo nguyên tắc tổng mức dù có thời hạn không quá 30 năm với nhiều tội danh".

Khán giả xem kênh "lậu" có vi phạm?

TS.LS Đặng Văn Cường cũng cho rằng, đây là vụ án rất nghiêm trọng liên quan đến nhiều bị can, trong đó có những người giỏi về chuyên môn kĩ thuật, nổi tiếng về truyền thông, số tiền thu lại bất chính đặc biệt lớn.

Hành vi phạm tội của các đối tượng kéo dài, có nhiều người tham gia, gây hệ lụy tiêu cực cho xã hội. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của từng bị can, làm rõ nguyên nhân điều khiển phạm tội, tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối với các đối tượng giúp sức.

Còn đối với các khán giả, những người đã theo dõi các chương trình truyền hình hình bóng đá trên các kênh này thì chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự, tuy nhiên hành vi xem bóng đá ở các kênh phi pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng là hành vi tiếp tay giúp sức cho sai phạm, cần phải tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Trên thực tế các kênh YouTube của các đối tượng này hoạt động công khai, có nhiều người theo dõi trong đó không ít người theo dõi là những người không am hiểu pháp luật, đặc biệt là về sở hữu trí tuệ nên không phân biệt được kênh này có hợp pháp hay không.

Các chương trình quảng cáo công khai lôi kéo người xem vào các hoạt động cờ bạc là dấu hiệu dễ nhận biết nhất về hành vi vi phạm pháp luật.

Nếu người xem bị lôi kéo tham gia vào các hoạt động đánh bạc trái phép thì người xem cũng sẽ bị xử lý hình sự về tội đánh bạc theo quy định tại điều 321 bộ luật hình sự.

Còn hành vi truyền bá văn hóa đồi truy thì xử lý đối với người truyền bá, người phát tán, chia sẻ các ấn phẩm đồi truỵ.

"Vụ việc này rất phức tạp liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân có liên quan điều tra sẽ từng bước mở rộng điều tra làm rõ hành vi sai phạm của từng chủ thể, hành vi nào thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thị sẽ xử lý hình sự. Vụ việc sẽ là bài học cho nhiều người trong việc chấp hành pháp luật, cảnh tỉnh đối với các chiêu trò dụ dỗ lôi kéo vào các hoạt động cờ bạc, mại dâm và các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet", ông Cường nhấn mạnh.