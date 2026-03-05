Trước thông tin giá xăng dầu có thể tăng mạnh trong kỳ điều hành chiều 5/3, nhiều người dân tại Hà Nội tranh thủ đổ xăng từ giữa trưa, khiến một số cửa hàng xăng dầu trở nên đông đúc hơn so với ngày thường.

Lo giá xăng tăng mạnh vào chiều 5/3, người dân và nhiều shipper Hà Nội xếp hàng chờ đổ đầy xăng từ sớm

Nhiều người dân tranh thủ đổ xăng từ trưa 5/3 trước thông tin giá có thể tăng mạnh

Lượng phương tiện tại một cây xăng ở Hà Nội tăng rõ rệt so với ngày thường.

Khu vực trước cây xăng đông đúc khi nhiều người lo giá nhiên liệu sắp tăng.

Không ít tài xế tranh thủ ghé cây xăng trước khi giá xăng dầu dự báo tăng.

Khoảng 12h30, tại một cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Phong Sắc (quận Cầu Giấy), nhiều xe máy nối đuôi nhau chờ đến lượt đổ xăng. Lượng phương tiện ra vào liên tục khiến khu vực trước cửa hàng đông hơn thường lệ. Nhân viên tại các cột bơm làm việc liên tục để phục vụ khách, thời gian chờ của mỗi lượt đổ xăng cũng kéo dài hơn so với ngày bình thường.

Anh Nguyễn Văn Hòa (làm nghề giao hàng), cho biết tranh thủ ghé cây xăng trong giờ nghỉ trưa sau khi nghe thông tin giá xăng có thể tăng mạnh vào chiều nay. "Công việc của tôi di chuyển nhiều nên chi phí xăng khá lớn. Nghe nói chiều nay có thể tăng hơn 2.000 đồng một lít nên tôi tranh thủ đổ đầy bình cho đỡ tốn".

Nhân viên cây xăng làm việc liên tục khi lượng khách tăng vào giờ trưa.

Lượng xe tăng nhanh khiến nhân viên cây xăng phải làm việc không ngừng tay.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Mỹ Đình 2. Khoảng giữa trưa, lượng xe máy và ô tô vào đổ xăng tăng rõ rệt, nhiều thời điểm các cột bơm đều có khách chờ.

Chị Trần Thu Hà, nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực Mỹ Đình cho biết."Bình thường chỉ đổ xăng khi gần cạn nhưng hôm nay quyết định ghé cây xăng sớm. Thấy thông tin giá xăng có thể tăng khá mạnh nên tôi tranh thủ đi đổ trước. Mỗi lít tăng không nhiều nhưng cộng lại cũng tiết kiệm được chút".

Trong kỳ điều hành chiều nay 5/3, giá xăng dầu bán lẻ được dự báo tăng mạnh, mức tăng cao nhất có thể hơn 2.000 đồng/lít với xăng và hơn 3.000 đồng/lít với dầu.

Tài xế giao hàng lo chi phí tăng khi giá xăng được dự báo điều chỉnh.

Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tại kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu có thể tăng mạnh.

Hiện giá xăng RON95 nhập tại thị trường Singapore là 104,35 USD/thùng, xăng E5 RON92 là 99,68 USD/thùng, dầu diesel là 140,60 USD/thùng; dầu hỏa là 231,42 USD/thùng, dầu mazut là 564,11 USD/tấn…Mức giá này đã tăng 30-40 USD/thùng so với tuần trước.

Với diễn biến này, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trong nước dự báo tại kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu có thể tăng mạnh. Trong đó giá xăng RON95 tăng khoảng 2.190 đồng/lít, xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.930 đồng/lít. Đặc biệt, dầu diesel được dự báo tăng khoảng 3.760 đồng/lít, dầu hỏa tăng khoảng 3.570 đồng/lít, dầu mazut tăng khoảng 1.810 đồng/kg.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho thấy, trong kỳ điều hành ngày 5/3, giá xăng dầu bán lẻ có thể tăng 6,1 - 6,7% so với kỳ điều hành trước, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hoặc chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 1.208 đồng (6,2%) lên mức 20.728 đồng/lít và xăng RON95 có thể tăng 1.207 đồng (6,1%) lên mức 21.027 đồng/lít. Giá dầu hỏa dự báo tăng 1.306 đồng (6,7%) lên 20.766 đồng/lít, giá dầu diesel tăng 1.274 đồng (6,6%) lên 20.544 đồng/lít, còn dầu mazut được dự báo có thể tăng 996 đồng (6,4%) lên mức 16.676 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng hôm nay có thể sẽ tăng mạnh lần thứ hai liên tiếp. Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 26/2, giá xăng E5 RON92 tăng 889 đồng/lít, không cao hơn 19.523 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 999 đồng/lít, không cao hơn 20.151 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 754 đồng/lít, không cao hơn 19.279 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít, không cao hơn 19.469 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 173 đồng/kg, không cao hơn 15.689 đồng/kg.