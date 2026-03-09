Cục CSGT nêu rõ 3 việc bắt buộc phải làm khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc

Cục CSGT cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều trường hợp phương tiện gặp sự cố trên đường cao tốc nhưng không đặt thiết bị cảnh báo theo đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Mặc dù đã được khuyến cáo nhiều lần, tuy nhiên một số lái xe vẫn còn chủ quan, thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn khi buộc phải dừng xe trên cao tốc.

Khi nào được dừng xe trên cao tốc?

Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng xe trong các trường hợp khẩn cấp như:

Xe bị sự cố kỹ thuật (hỏng xe, nổ lốp, hết nhiên liệu…);

Xảy ra va chạm, tai nạn giao thông;

Người trên xe gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe... (các tình huống bất khả kháng).

3 việc bắt buộc phải làm khi dừng xe khẩn cấp trên cao tốc

Nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát mép phải của đường.

Bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt thiết bị cảnh báo (biển tam giác, chóp nón phản quang…) phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m.

Tất cả người trên xe phải rời khỏi phương tiện và đứng ngoài hộ lan phía bên phải đường; tuyệt đối không đứng trên mặt đường hoặc phía sau xe để báo hiệu.

Đồng thời, liên hệ ngay lực lượng CSGT qua số 1900 8099 hoặc đơn vị quản lý tuyến đường để được hỗ trợ kịp thời.

Riêng về vấn đề đặt thiết bị cảnh báo phía sau xe, tài xế phải đảm bảo khoảng cách tối thiểu 150m theo quy định khi gặp sự cố trên cao tốc. Nếu vi phạm, tài xế có thể bị phạt tiền từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe theo quy định.