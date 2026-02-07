Nóng: Cục Cảnh sát Giao thông lên tiếng việc mua cây cảnh trưng Tết cũng kiểm tra giấy tờ nguồn gốc

Trong những ngày gần đây, tại các xã trồng hoa, cây cảnh lớn của tỉnh Vĩnh Long như Vĩnh Thành, Chợ Lách và Hưng Khánh Trung, nhiều hộ dân đã tập trung đông tại trụ sở UBND xã để xin giấy xác nhận nguồn gốc, xuất xứ hoa, cây cảnh.

Họ mang theo căn cước cùng nhiều giấy tờ bản mẫu tới xin xác nhận. Chủ yếu là những hộ có sản phẩm phục vụ cho thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Điều này khiến khu vực trụ sở chính quyền xã trở nên rất đông đúc, ảnh hưởng tới hoạt động bình thường ở địa phương.

Nguyên nhân chính là do thông tin lan truyền trên mạng xã hội và trong dân cư rằng khi vận chuyển hoa, cây cảnh đi bán Tết ra ngoài tỉnh, nếu không có giấy xác nhận nguồn gốc thì sẽ bị buộc quay đầu, xử lý. Thông tin này được cho là xuất phát từ một trường hợp một thương lái vận chuyển cây cảnh bị dừng kiểm tra ở TP. HCM.

Hôm 6/2, trên fanpage chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông vừa lên tiếng về vấn đề Fake News (tin giả).

Theo Cục Cảnh sát Giao thông, liên tiếp trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin thất thiệt, không chính xác, tin giả trong lĩnh vực giao thông như: "Nâng mức phạt trong lĩnh vực giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn", "CSGT kiểm soát nguồn gốc cây cảnh và phạt cao"…

Đáng chú ý là 1 số báo chí không kiểm soát nguồn gốc thông tin đã đưa lại những thông tin này đồng thời với sự lan truyền mạnh mẽ của mạng xã hội dẫn đến một bộ phận nhân dân (nhất là những người dân ở vùng sâu, vùng xa) tin tưởng và làm theo các thông tin giả này.

Đơn cử như thông tin: "Người dân tại Vĩnh Long lên UBND xã nơi cư trú để xin xác nhận nguồn gốc cây cảnh, từ đó đưa lên thành phố Hồ Chí Minh bán vào dịp tết. Khi được hỏi là căn cứ nào mà lên xin xác nhận, thì người dân cũng chỉ biết trình bày nghe nói là CSGT trên các tuyến đường từ Vĩnh Long lên TP.HCM kiểm tra xử phạt 'dữ lắm'".

Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định đây là những thông tin không chính xác, tin giả được đưa ra để gây hoang mang dư luận, kích động quần chúng nhân dân.

Cục khuyến nghị người dân cần kiểm chứng các loại tin như thế này trước khi đăng tải, share, bình luận trên mạng xã hội. Nên tìm đến thông tin từ các Trang Fanpage của các đơn vị, tổ chức Nhà nước (có tích xanh) hoặc theo dõi trên báo chí (các báo lớn).