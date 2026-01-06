Lái xe chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh bị phạt 39 triệu đồng

Ngày 5-1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã xác minh, xử lý lái xe ô tô tải chở cây cảnh vượt quá chiều cao, chở người ngồi vắt vẻo trên ngọ cây cảnh gây xôn xao mạng xã hội.

Hình ảnh lái xe tải chở người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh gây xôn xao dư luận. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 3-1, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe ô tô tải BKS 18A-596.74 chở một cây cảnh chiều cao vài mét. Đáng nói, trên xe còn có 1 người ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cảnh.

Vào cuộc điều tra, lực lượng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã làm rõ lái xe, đồng thời cũng là chủ chiếc xe ô tô tải chở cây trên là Phạm Văn Dũng (SN 1998, ngụ xã Nghĩa Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Làm việc với cơ quan công an, Dũng thừa nhận có hành vi chở cây và người như trong clip tại khu vực tại Km22+300 đường tỉnh 490C thuộc xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, lái xe Phạm Văn Dũng đã bị xử phạt tổng cộng 39 triệu đồng với các lỗi chở người trên thùng xe trái quy định; xe tải có kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật... Hình thức xử phạt bổ sung là tước Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định của phương tiện 2 tháng; trừ 6 điểm giấy phép lái xe.