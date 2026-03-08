Công an TP.HCM truy tìm người phụ nữ áo đỏ bị "xe ôm công nghệ" hành hung tại ga T3

Liên quan đến vụ “Người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ "đại náo" ga T3 Tân Sơn Nhất, rượt đuổi hành hung phụ nữ ngay giữa đường” như đã thông tin, chiều 8/3, Công an phường Bảy Hiền (TP.HCM) đã thông báo tìm người phụ nữ liên quan đến vụ việc.

Theo Công an, vụ việc được xác định xảy ra vào rạng sáng 8/3 tại cửa ra của Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất (phường Bảy Hiền). Sau vụ việc, công an đã vào cuộc điều tra, xác định người đàn ông mặc đồ xe ôm công nghệ và đã triệu tập để làm việc.

Hình ảnh sự việc

Bước đầu xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏnh tài sản. Hiện, Công an phường cần nhanh chóng làm việc với người phụ nữ để tiến hành củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

Qua trích xuất video ghi nhận, người cần tìm có đặc điểm sau: Nữ, cao khoảng 160cm. Trang phục: Áo đỏ, váy trắng như hình. Công an yêu cầu người liên quan hoặc người dân biết thông tin liên hệ ngay với:Cơ quan Công an Phường Bảy Hiền, địa chỉ 290 Âu Cơ, phường Bảy Hiền(số điện thoại: 028.38650410). Mọi thông tin cung cấp sẽ được giữ bí mật theo quy định.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip người đàn ông đuổi đánh người phụ nữ trước cửa nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Trong clip, một người đàn ông mặc đồng phục xe ôm công nghệ có biểu hiện bất thường, không tỉnh táo, liên tục la hét và đập phá đồ đạc trên đường.

Thấy vậy, một phụ nữ đứng gần đó được cho là hành khách vừa đến nhà ga đã tiến lại gần để can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông này không dừng lại mà hung hăng vung tay đe dọa, sau đó đuổi theo, ném mạnh nón bảo hiểm vào người phụ nữ.

Một số tài xế xe công nghệ đã nỗ lực vào can thiệp, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục quay lại đập phá. Chưa dừng lại người đàn ông còn kéo quần áo, đồ đạc từ trong các hộp giấy và túi xách ném tung tóe ra mặt đường.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cửa ngõ có mật độ giao thông cao, khiến nhiều phương tiện phải dừng lại, gây ùn ứ cục bộ.