Công an TPHCM cảnh thủ đoạn lừa đảo đúng dịp 8-3, bạn trẻ hết sức lưu ý

Tại hội thảo "Giao dịch ngân hàng an toàn trên không gian mạng", do Báo Tiền Phong tổ chức ở TPHCM ngày 8-3, Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh - Trinh sát Đội Hình sự đặc nhiệm, Phòng PC02, Công an TPHCM, khuyến cáo các bạn trẻ cần đặc biệt tỉnh táo trước những kịch bản lừa đảo luôn biến hóa linh hoạt theo các sự kiện thực tế trong đời sống.

Nguyên tắc đầu tiên cần ghi nhớ là các đối tượng thường lợi dụng mốc thời gian cụ thể như ngày lễ, ngày kỷ niệm hoặc các sự kiện giải trí đang "hot" để giăng bẫy.

Như dịp 8-3, kẻ gian thường đánh vào nhu cầu mua sắm, đặt hoa, quà tặng hoặc dịch vụ du lịch để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo, khiến nạn nhân dễ dàng tin tưởng vì trùng khớp với nhu cầu thực tế của mình.

Hình thức mạo danh chiếm đến 90% các vụ việc chính là việc giả danh cơ quan chức năng đến các đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín.

Một thủ đoạn tinh vi khác là sử dụng các trạm phát sóng BTS giả được giấu trong ba lô hoặc ô tô để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn làm quen có chứa mã độc hoặc dẫn dụ nạn nhân vào các hội nhóm không lành mạnh.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh giao lưu với sinh viên trường Đại học Văn Hiến tại hội thảo ngày 8-3

"Khi nạn nhân đã sập bẫy, kẻ xấu sẽ chuyển sang bước hăm dọa và thao túng tâm lý dựa trên những điểm yếu hoặc sai lầm cá nhân trước đó, chẳng hạn như việc sử dụng chất cấm hoặc thuốc lá điện tử. Chính nỗi sợ hãi bị nhà trường xử lý hay bị công an triệu tập đã khiến nhiều sinh viên mất phương hướng, từ đó dẫn đến những hành vi dại dột như tự dàn dựng cảnh bị bắt cóc để tống tiền gia đình" - Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh nêu.

Đại úy Huỳnh Đỗ Tấn Thịnh chuyến cáo người dân không nên cung cấp thông tin cá nhân, số CCCD hoặc tài khoản ngân hàng cho những người không quen biết. Cần thận trọng khi nhận được các cuộc gọi hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt là những trường hợp tự xưng là cơ quan chức năng. Khi gặp các tình huống nghi vấn, người dân cần xác minh thông tin qua các kênh chính thức hoặc liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn xử lý.

Theo các chuyên gia, chìa khóa để bảo vệ bản thân chính là sự bình tĩnh để nhận ra các dấu hiệu bất thường từ những cuộc gọi lạ; và tuyệt đối không để nỗi sợ hãi chi phối hành động của mình trước những lời hù dọa thiếu căn cứ.