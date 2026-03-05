Những thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng, người dân cần chú ý

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lạng Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc sử dụng internet, mạng xã hội, dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng phổ biến, kéo theo sự gia tăng của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, lợi dụng công nghệ cao, giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng hoặc người quen để tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, không để tội phạm lợi dụng chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, các đối tượng thường sử dụng nhiều phương thức tinh vi như đối tượng gọi điện tự xưng là công an, VKS, tòa án… thông báo liên quan vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", "bảo vệ tài khoản". Nhiều trường hợp đối tượng sử dụng số điện thoại hiển thị giống cơ quan nhà nước để tạo niềm tin.

Gửi tin nhắn chứa đường link giả mạo website ngân hàng, yêu cầu nhập thông tin đăng nhập hoặc mã OTP để chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, nhắn tin mượn tiền với lý do cấp bách như tai nạn, viện phí, công việc gấp.

Mời làm cộng tác viên online, yêu cầu nộp tiền "đặt cọc", "kích hoạt nhiệm vụ", sau đó chiếm đoạt.

Lập sàn giao dịch giả, quảng cáo lợi nhuận cao, ban đầu cho rút tiền nhỏ để tạo niềm tin, sau đó chiếm đoạt toàn bộ.

Lợi dụng chương trình hỗ trợ điện nước, bảo hiểm, hoàn thuế… để lừa người dân cung cấp thông tin cá nhân hoặc cài đặt ứng dụng giả.

Đáng chú ý, một số đối tượng sử dụng công nghệ Deepfake, giả giọng nói, hình ảnh người quen để tăng độ tin cậy, khiến nạn nhân khó nhận biết.

Một số nguyên nhân phổ biến người dân dễ cả tin, bị lôi kéo, dụ dỗ như: Thiếu kiến thức về an toàn thông tin, bảo mật tài khoản; tin tưởng thông tin chưa kiểm chứng; ham lợi nhuận cao hoặc lo sợ khi bị đe dọa; công khai quá nhiều thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Nhiều trường hợp chỉ trong vài phút đã bị chiếm đoạt số tiền lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế gia đình.

Để bảo vệ bản thân, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo và đề nghị người dân không chia sẻ CCCD, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Cơ quan công an, tòa án, ngân hàng không yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại hay tin nhắn.

Khi nhận yêu cầu chuyển tiền, cần gọi trực tiếp cho người thân hoặc đến cơ quan chức năng để xác minh.

Không bấm vào link không rõ nguồn gốc, không cài ứng dụng ngoài kho chính thức. Sử dụng xác thực 2 lớp, đặt mật khẩu mạnh, đổi mật khẩu định kỳ.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.



