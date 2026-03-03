Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân khi xem bói, giải hạn đầu năm đặc biệt chú ý

Công an Đà Nẵng cho biết, thời điểm đầu xuân, nhu cầu đi lễ, cầu an, cầu tài lộc của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý mong muốn một năm mới bình an, thuận lợi, các đối tượng xấu gia tăng hoạt động lừa đảo dưới hình thức xem bói, giải hạn online trên mạng xã hội, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Xem bói online được quảng cáo trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều hội, nhóm xem bói trực tuyến được lập trên Facebook, Zalo, TikTok với số lượng thành viên tham gia lên tới hàng nghìn người.

Các đối tượng thường tạo tài khoản giả mạo, tự xưng là "thầy bói", "cô đồng", "chuyên gia phong thủy", "xem căn duyên, tiền kiếp"… nhằm tạo lòng tin.

Một số trường hợp còn sử dụng hình ảnh đền, phủ, cơ sở tín ngưỡng để tăng mức độ tin cậy, khiến người dân nhầm tưởng là hoạt động tâm linh có thật.

Hành vi lừa đảo dưới hình thức này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần, làm sai lệch nhận thức, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động xem bói, giải hạn trên mạng xã hội; không nên mù quáng tin vào các thông tin mang yếu tố tâm linh chưa được kiểm chứng.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hội, nhóm trên không gian mạng; tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ danh tính, lai lịch.

Trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, cần tìm hiểu kỹ thông tin, kiểm tra độ xác thực của tài khoản, đồng thời trao đổi với người thân để có thêm ý kiến khách quan.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc chủ động phòng ngừa, nâng cao nhận thức và cảnh giác sẽ góp phần hạn chế các hành vi lừa đảo trên không gian mạng, bảo đảm an toàn tài sản.