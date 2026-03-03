Xe bán tải đâm rào tôn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, một người tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào 10h ngày 3/3, trên tuyến Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn qua xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai, khiến 2 người thương vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, thời tiết không có mưa, mặt đường khô. Xe bán tải mang biển kiểm soát 89A-668.40 đang chạy theo hướng từ Lào Cai về Nội Bài.

Khi đến vị trí trên, ô tô đâm vào hệ thống rào tôn bảo vệ công trình đang thi công mở rộng đường. Sau cú tông mạnh, chiếc xe bị lật ngửa, nằm trong phần làn thi công.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Phạm Quang)

Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, một người bị thương và được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, xe bán tải hư hỏng nặng, phần thân vỏ biến dạng. Hệ thống rào tôn bảo vệ công trình cũng bị ảnh hưởng sau va chạm.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt để tổ chức phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tuần trước, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cũng xảy ra vụ tai nạn khiến 2 người bị thương.

Cụ thể, chiều 26/2, ô tô con mang biển kiểm soát 30K-391.xx chạy trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi đến Km 159+350, đoạn qua xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai, xe lao vào hệ thống rào tôn bảo vệ bên đường rồi văng ra khu vực đang thi công mở rộng tuyến.

Vụ tai nạn làm 2 người trên xe bị thương. Trong đó, một người bị thanh sắt từ hàng rào đâm vào vùng ngực, chảy nhiều máu và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Phần rào tôn bảo vệ công trường bị hư hỏng, chiếc xe cũng biến dạng sau tai nạn.