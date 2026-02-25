Đồng Tháp: Chồng đâm vợ bất chấp con nhỏ cầu xin "cha đừng xử lý mẹ"

Mới đây, nhiều trang Fanpage có lượng lớn người theo dõi đã đăng tải thông tin "Đồng Tháp: Bé khóc van xin ba ơi… đừng xử lý mẹ mà" kèm theo đoạn clip dài hơn 2 phút.

Người chồng dùng hung khí đâm liên tiếp vào vợ trước mặt con nhỏ

Theo nội dung đoạn clip, vào 21 giờ 54 phút ngày 24-2, một gã đàn ông đã dùng hung khí đâm liên tiếp vào người phụ nữ bất chấp sự chống trả của nạn nhân. Tại đây, một cháu bé đã khóc và luôn miệng cầu xin "ba ơi, đừng xử mẹ mà… con năn nỉ ba đó".

Đoạn clip trên đã gây "bão" mạng xã hội với nhiều bình luận lên án hành vi dã man của người đàn ông bởi đối tượng thản nhiên thực hiện hành vi tội ác trước mặt trẻ nhỏ.

Chiều 25-2, tin từ UBND xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết vụ việc đau lòng trên xảy ra tại ấp An Thọ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.