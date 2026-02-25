"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?

Lễ rước kiệu Bà là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, diễn ra vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm và được xem là lễ hội có đông người tham gia bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ. Nghi lễ tuần du mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.