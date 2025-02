Biển người chen lấn đến nghẹt thở trong đêm để bốc tro xin lộc ở Chùa Bà Bình Dương

Khuya ngày 11/2, hàng ngàn người dân chen đổ về chùa Bà Thiên Hậu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để bốc tro mang về nhà cầu may mắn trong ngày Rằm tháng Giêng.

Càng về khuya lượng người đổ về khu vực chánh điện ngày một đông, nhiều người phải rất vất vả chen lấn, giành giật nhau để bốc tro trong lư hương.

Chị Thanh Ngân (TP.HCM) cho biết, "Dù đông nhưng phải cố gắng chen lấn vì cả năm mới có một ngày Vía Bà vào tháng Giêng".

Chị Phương Thảo cũng cho biết những ngày này đi chùa sẽ rất đông thế nhưng do đi xin lộc để cầu mong một năm may mắn nên mọi người đều rất vui vẻ. "Ở đây rất đông, mọi người chen chân đông đúc nhưng tôi may mắn được mọi người bốc cho một ít tro cũng như xin một ít lộc của chùa Bà để đem về nhà. Tôi cũng mong muốn tôi và mọi người đều lấy được lộc để gia đình có một năm hanh thông, may mắn".

Tại khu vực chánh điện chùa Bà chật kín người, ai cũng mang theo hương, hoa quả và nhiều lễ vật để cúng bái cầu may.

Nhiều người đã phải chen lấn khá vất vả để có thể di chuyển đến khu vực lư hương g trong chánh điện chùa Bà,

Ai cũng mong muốn có thể lấy được một ít tro và xin lộc chùa Bà để mang về nhà với hy vọng một năm mới sẽ gặp nhiều may mắn, mọi việc được hanh thông suôn sẻ

Một người phụ nữ mang theo cành phát lộc, chen lấn trong đám đông ở khu vực chánh điện để bốc tro trong lư hương với quan niệm mang về nhà để cầu may.

Về khuya, lượng người đổ về chánh điện chùa Bà càng đông, nhiều người cố chen lấn lên khu vực lư hương để bốc tro lấy may.