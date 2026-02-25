Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa, thu giữ hàng loạt giấy tờ

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ mới đây đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Lục Văn Hương, sinh năm 1972 và Trần Quốc Nghĩa, sinh năm 1987, cùng trú tại xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ. Kết quả khám xét thu giữ nhiều giấy khám sức khỏe giả mang tên Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc đã được đóng dấu đỏ, ký tên sẵn nhưng để trống thông tin người khám.

Quá trình điều tra ban đầu xác định Trần Quốc Nghĩa làm nghề in ấn, quảng cáo. Nghĩa đã photocopy mẫu giấy khám sức khỏe, sau đó tìm kiếm hình ảnh con dấu tròn của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc trên mạng internet, tự viết nội dung và ký giả chữ ký bác sĩ của bệnh viện, để trống phần thông tin người khám nhằm thuận tiện cho việc bán lại. Nghĩa trao đổi với Lục Văn Hương để tiêu thụ số giấy tờ giả này cho những người có nhu cầu, thu lợi bất chính.

Ngày 16/02/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lục Văn Hương và Trần Quốc Nghĩa về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đều có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ bản thân không có chức năng, thẩm quyền cấp giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi làm giả, ký giả chữ ký và bán cho người có nhu cầu để hưởng lợi cá nhân.

Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực y tế, ảnh hưởng đến uy tín của cơ sở khám chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại cơ sở, nhất là khi giấy tờ giả được sử dụng trong tuyển dụng lao động.

Hình ảnh các đối tượng tại cơ quan Công an do Công an Phú Thọ cung cấp: