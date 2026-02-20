Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Văn Khoa SN 1975

Ngày 19/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trước đó vào ngày 11/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại trục đường thôn Văn Long, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, Tổ công tác Công an xã phát hiện Phạm Văn Khoa (SN 1975, trú tại thôn 6, xã Vũ Tiên), điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện, thu giữ 2 gói giấy bạc chứa chất bột màu trắng dạng cục được cất giấu trong túi áo mưa đối tượng đang mặc.

Ngay trong ngày 11/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã trưng cầu giám định đối với mẫu chất trên, xác định là ma túy có khối lượng 0,3769 gam.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn 6, xã Vũ Tiên.

Công an xã Vũ Tiên làm việc với đối tượng Phạm Văn Khoa (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên).

Phạm Văn Khoa là đối tượng có nhiều tiền án về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", từng bị Tòa án nhân dân huyện Vũ Thư và Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình cũ) xét xử với nhiều mức án tù giam khác nhau; lần gần nhất chấp hành xong án phạt tù vào tháng 10/2024.

Vụ việc một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của Công an xã Vũ Tiên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định địa bàn ngay từ cơ sở.